Los vecinos de Mourente quieren recuperar por lo menos una parte de las instalaciones de los GRS
Varias edificaciones de Castro Senín, en Mourente, están en desuso y en riesgo de ruína | La Guardia Civil lleva 25 años en este espacio
Son varios los vecinos de Mourente que se quejan de la infrautilización y el abandono del complejo de Castro Senín, quizás el valor patrimonial más importante de estos comuneros pontevedreses. Y por ello creen que el Ministerio del Interior, al que cedieron en su día los terrenos para un centro de reforma de menores, debe pensar en la reversión al menos de la parte que no utilizan los integrantes del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia Civil, un equipo de élite formado por cerca de 150 agentes que solo ocupan una mínima parte de las instalaciones.
Se trata de un espacio enorme, con una treintena de edificaciones, muchas de ellas abandonadas y que amenazan ruina, precisamente porque nadie le presta atención.
Actualmente, como el grupo de la Guardia Civil ha cumplido 25 años en Pontevedra, se están llevando a cabo labores de recuperación de las instalaciones principales, en uno de los extremos del recinto pero solo los que usa a diario el instituto armado.
Mejoras en los inmuebles
Desde inicios del verano, se acometen labores de pintado de fachadas y paredes de alguno de los inmuebles que emplean los efectivos de la Guardia Civil para desempeñar su trabajo, en un lugar que cuenta con entradas vigiladas por agentes y cámaras de video.
En este recinto, la sección policial realiza tareas administrativas a la vez que también se prepara como cuerpo de élite en alguna de las instalaciones habilitadas al efecto.
Pero también es empleado este lugar para guardar el material y los vehículos, tanto rotulados como camuflados, que usan en su día a día este cuerpo especializado.
Grupo de élite
Cabe recordar que los GRS es un grupo de élite que suele participar en las operaciones más arriesgadas en materia de seguridad como rescates con rehenes, protección a autoridades, operaciones contra el narcotráfico o asalto hostil a viviendas en las que se presupone se ha cometido un hecho de gran complejidad, para el restablecimiento del orden público, sobre todo en situaciones de alto riesgo, catástrofes, desórdenes sociales y operaciones de apoyo a otras unidades. Esta misma semana, varios de los agentes de esta unidad especializada de Pontevedra formó parte del cordón de seguridad que protegió en A Barca al pelotón de la Vuelta a España, que fue recibido por medio millar de manifestantes que piden el fin del genocidio en Gaza. La presencia de estos 130 agentes en Pontevedra ha sido recibida de muy buen grado, pero algunos comuneros de Mourente creen que el ministerio del Interior debe ofrecer contrapartidas por el uso de estas instalaciones.
Y es que, según el acuerdo con Interior, la comunidad de montes de Mourente no cobra ni un solo céntimo por este espacio, quizás el más valioso de su pertenencia.
Sentencias pendientes
Cabe recordar que los comuneros si reciben una importante compensación de la Xunta de Galicia por la cesión de los terrenos del hospital de Montecelo y su ampliación para el Gran Montecelo.
En estos momentos también están a la espera de que se resuelva el recurso en el Supremo por las instalaciones del Centro de Príncipe Felipe, que se cedieron hace casi medio siglo a la Diputación de Pontevedra.
Los vecinos están convencidos de que obtendrán una sentencia favorable y recuerdan por otra parte que también la carretera que accede desde San Mauro o el Marco les pertenece, lo que podría también suponer la obtención de otros ingresos.
En Castro Senín creen que sería viable crear un centro para las personas de la tercera edad, si bien esta iniciativa podría llegar a mucho más largo plazo, admiten los vecinos consultados.
Castaños en plena producción, en Mourente
Una enorme superficie del monte de Mourente cuenta con una joven población de castaños que en estos momentos se encuentra en su máximo esplendor.Son todos árboles jóvenes, de entre veinte y treinta años, que ofrecen una gran producción este otoño,debido a las buenas condiciones meteorológicas que se han registrado en los últimos meses, y que seguramente se verá favorecido por las lluvias de las últimas horas que riegan el suelo.Según algunos comuneros, el fruto es de poco valor, en tanto que no es la especie de castaña más sabrosa.«Son las que se conocen como castaña de madera, son comestibles pero menos agradable al paladar que otras», afirma un vecino que muy frecuentemente recorre los montes de Mourente hasta Bora.De ahí que la comunidad de montes de la parroquia pontevedresa no piense en obtener beneficios de esta produción.Al llegar el otoño, cuando los erizos de las castañas ya se abren y el fruto empieza a estar maduro suelen acudir numerosas personas a recogerlas para consumo propio, explica uno de los directivos.Realmente quien quiera puede coger algunas en este monte, pero también ha habido casos de personas que han llenado uno o más sacos. «Si los vemos en esa actitud, claro que les llamamos la atención», explica el comunero pontevedrés. El motivo es que con seguridad pretende comercializar con este producto de temporada.
