El rey emérito y Rueda ponen el broche a las regatas
El jefe del Ejecutivo gallego y el monarca, protagonistas de la entrega de premios
REDACCIÓN
Un intenso fin de semana de vela en Sanxenxo con motivo de la décima Regata Rey Juan Carlos I tuvo ayer como protagonistas finales de la entrega de premios de esta cita deportiva al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al propio rey emérito, que lleva varios días disfrutando de la acción en la localidad acompañado por familia y amigos.
De ese modo, concluyó en el Real Club Náutico de Sanxenxo una Regata Rey Juan Carlos I más internacional que nunca hasta la fecha, con 180 embarcaciones procedentes de 11 países.
Aunque los participantes optaban a la victoria hasta en siete modalidades diferentes de vela, todas las miradas estaban puestas en la clase 6 Metros, en la que habitualmente compite el monarca español con su embarcación, el ‘Bribon’, en este caso navegando a bordo del ‘Erica’.
La nave del emérito, cuya tripulación se prepara para el Campeonato del Mundo de esta disciplina, finalizó las pruebas en cuarta posición, tras verse lastrada por una salida prematura en la segunda manga de la segunda jornada.
El triunfo de la general fue a parar al ‘Joy’, con enseña del Náutico de Portosín, que dominó con un segundo y un primer puesto en las dos últimas mangas, para terminar la cita con seis puntos.
A continuación, el podio contó con ‘Alibaba 2’ (Monte Real Club de Yates de Baiona) en segundo lugar con diez puntos, seguido de ‘Acacia’ (RCN Sanxenxo), con 12. Fuera de los puestos de honor finalizaron ‘Erica’, ‘Ian’ y ‘Stardust’, todos ellos del club sanxenxino.
Otros triunfos de la regata incluyeron al luso Pedro Firmeza en la clase Optimist; la embarcación del CNR Ferrol ‘Mirfak’ en la clase ORC 0-4 y ‘Okofen’ (MRCY Baiona) en la prueba de J80.
