Un repaso a la historia de la automoción
Decenas de coches clásicos volvieron a escoger Pontevedra para la concentración de la asociación de Amigos dos Vehículos Antigos de la ciudad
Se pudo ver desde un Pierce-Arrow de 1928 hasta un Lincoln Continental, igual a aquel en el que fue asesinado John F. Kennedy en 1963
No faltaron los míticos españoles, como el Seat 600.
Los coches clásicos volvieron a tomar una vez más, y ya van siete, la Praza de España, en donde decenas de ellos se expusieron al público de la mano de la asociación de Amigos dos Vehículos Antigos (AVA) de Pontevedra.
En horario de mañana y tarde, los viandantes pudieron disfrutar de modelos clásicos y auténticas rarezas, siendo el más antiguo de ellos un Pierce-Arrow de 1928, perteneciente a un vecino pontevedrés y que hasta ayer nunca se había expuesto, de ahí que fuese colocado en un lugar preferencial en el centro de la plaza, para facilitar la toma de fotografías. Este coche en concreto fue usado, además, recientemente en el rodaje de una película en la ciudad. A Manuel González, uno de los organizadores de esta cita y tesorero de AVA, explica a FARO que el club cuenta actualmente con superar el centenar de socios, que participan en diferentes eventos a lo largo del año. «Los socios se apuntan a salidas y concentraciones de Galicia y España. En esta ocasión organizamos nosotros, pero la semana que viene, por ejemplo, estaremos en la Praza do Obradoiro de Santiago», resume.
En la concentración de ayer de Pontevedra, además de los vehículos de la ciudad había de A Coruña, Narón, Val Miñor y otras localidades de la comarca.
No se puede establecer un perfil único de los propietarios de coches clásicos, «solo son personas a las que les gustan los turismos de más de 30 años, ya que a partir de esa edad entran en esa categoría».
Las piezas que se exhibieron ayer varían en una amplia horquilla de precios en el mercado especializado, de modo que figuraba un Mercedes 190 blanco del año 1961 de más de 100.000 euros, pero también numerosos Seat, en la representación española, mucho más asequibles al bolsillo: 127, 131, 850, 1400...
Mantenimiento
Contar con un coche clásico no tiene que ser necesariamente costoso. «Una vez que el coche está bien, a punto, hay que hacer mantenimiento. El problema es cuando hay alguna avería, porque es difícil encontrar repuestos y, sobre todo, encontrar quién te haga el trabajo. El 80% de las reparaciones las hace el propietario», reconoce Manuel González.
Y como con todo vehículo, es importante moverlos de vez en cuando, evitando que estén parados en el garaje por tiempo indefinido. «Con moverlos una vez cada dos o tres meses sería suficiente, sobre todo por tema de frenos y gomas», concluye.
Un Lincoln Continental, como en el que fue asesinado Kennedy
Justo aparcado ante la Casa Consistorial de Pontevedra se encontraba ayer un Lincoln Continental de color azul claro, igual al presidencial de Estados Unidos, en el que John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963.
Junto a él fue estacionado un Dodge Dart, un modelo muy famoso que en España entre las décadas de los 60 y 70 fabricó la empresa de origen gallego Barreiros.
También destacaron dos autobuses de las empresas Cuiña y Rías Baixas, de los años 1954 y 1972, respectivamente, que fueron de los más fotografiados por las familias.
