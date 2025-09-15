Reforestar los montes quemados, la tarea pendiente en el rural tras concluir el verano

Vilaboa ha solicitado formalmente las ayudas para recuperar el monte quemado en su municipio, una propuesta presentada por vía telemática ante Medio Rural, en la que la Comunidade de Montes de Santa Cristina de Cobres justifica la necesidad de disponer de 26.191, 63 euros, para las tareas necesarias en el área forestal calcinada en la parroquia.

En el documento de propuesta presentado, desglosan las acciones a llevar a cabo, entre ellas: la colocación de postes y mallas, además de la recuperación de pasos de ganado; a lo largo de 268 metros por un valor de 2.193,96 euros.

Otra de las acciones que los comuneros, expertos en el monte, consideran fundamentales es la eliminación de la madera «no comercial» afectada por el incendio. Se corresponde con una superficie total de 2,44 hectáreas y supondría una subvención para la recogida de 2.635,20 euros.

Por último, dentro de la propuesta hecha ante Medio Rural, se incluyen acciones variadas como: la apertura manual de un agujero de 40 x 40x 40 centímetros, diversas unidades de pino resinero, fertilización y unidades de protección de las plantas, entre otras cosas. Lo que representan ayudas por valor de 21.362,47 euros.

Y es que agosto ha sido un mes fatídico para el monte gallego en materia de incendios, la situación tan preocupante vivida en Ourense, deja los fuegos pontevedreses casi en anecdóticos, pero no por ello fueron menos inquietantes, dejando a su paso un monte calcinado y numerosas preguntas acerca de cómo se debe actuar ahora.

Líneas de subvenciones

Por lo pronto y nada más tener los fuegos controlados, la Xunta anunció la activación de líneas de subvenciones para recuperar el monte perdido. Concretamente ayudas para la reforestación de las áreas dañadas. Asimismo, los alcaldes de los municipios afectados se reunieron con el ente autonómico para valorar las pérdidas y establecer prioridades de cara a acometer acciones de recuperación de los terrenos.

A este respecto, la Comunidade de Montes de Santa Cristina de Cobres, en cuyas manos está el cuidado y propiedad compartida de la mayoría de las 70 hectáreas calcinadas en el municipio de Vilaboa, ya comunicó a principios de septiembre que solicitarían las subvenciones. Una decisión en la que estaban respaldados por el Concello de Vilaboa.

Entonces su alcalde, César Poza, aseguraba que aunque «la petición de ayudas depende de los comuneros», y no del Consistorio, el Gobierno local estaría apoyando a sus vecinos en todo lo que pudiera a nivel institucional.

Monte en Vilaboa

Ahora el municipio está a la espera de poder iniciar las labores de reforestación y enriquecimiento del terreno. Después de haber rechazado acciones de fijación del suelo en previsión de posibles correntías a causa de la llegada de las lluvias, por considerar que, en el caso del monte de Vilaboa, no era necesario.

Asimismo, el Ayuntamiento, hará seguimiento de cerca del cuidado de las parcelas privadas, para garantizar su buen estado de cara a los incendios que puedan producirse en años sucesivos.

Pinos resineros

En cuanto a la iniciativa de plantación de pinos resineros en alguno de los montes afectados por los voraces fuegos declarados este verano, conviene poner de manifiesto que ya son varias las comunidades de montes que rechazan este tipo de propuestas,en tanto que los ejemplares sometidos a la extracción de resina pierden calidad maderera, según exponen algunos expertos consultados al respecto y que han redactado informes para distintas comunidades del municipio.

De ahí que en la actualidad se valore especialmente la plantación de especies autóctonas, sobre todo robles y castaños, a los que se les puede sacar más rendimiento si bien a mucho más largo plazo. De todos modos se tiene presente el hecho de que no son especies pirófitas, y a a vez reducen el crecimiento de maleza.