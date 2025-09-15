La muestra «De Eva a Maruja» abre hoy en el CIPF Montecelo

La muestra «De Eva a Maruxa», después de su paso este verano por la primera planta del Mercado de Abastos, inicia una gira por los institutos de la ciudad en el CIPF Montecelo, este lunes, 15 de septiembre, donde estará instalada hasta el día 26. Será la primera parada de una gira itinerante que terminará el mes de marzo de 2026 en el instituto Valle Inclán.

En el medio, la exposición que promueve el Consello Municipal da Muller Nova de Pontevedra y la concejalía de Igualdad, se podrá ver en el CIFP Carlos Oroza, CPR Sagrado Corazón, IES Luis Seoane, Torrente Ballester, A Xunqueira II, A Xunqueira I, CIPF A Xunqueira y los IES Frei Martín Sarmiento y Sánchez Cantón.

«Tenemos que sacar de la sombra y valorar el trabajo de las mujeres, en el arte como en otras áreas, y reflexionar por qué fuimos y aún somos apartadas del debate, del espacio público que nos corresponde», señala la edil de Igualdade.

«Es un proyecto colaborativo muy ilusionante porque nace del Consello da Muller Nova, un órgano que reacivamos en este mandato», recuerda Gulías.

Agrega que «De Eva a Maruxa es un ejemplo de trabajo en red y un ejemplo para visibilizar la causa feminista», resume la concejal.

El diseño de esta muestra es obra del alumnado y profesorado de los once centros citados.