El milagro se vuelve a cumplir: la romería del santuario de Amil congrega a miles de devotos
La lluvia menguó pero no impidió la peregrinación hasta esta parroquia de Moraña y la asistencia a la procesión con la virgen
Durante toda la semana habrá misas por las tardes y el próximo domingo es la fiesta en honor a santa Guadalupe
En la madrugada del sábado al domingo, exactamente a las 4.30 horas, las campanas del santuario de Los Milagros de Amil, en el municipio de Moraña, tocan al unísono. Es la señal religiosa que da comienzo a la jornada festiva de la gran romería, que atrae a miles de personas de toda la comarca y de otros puntos de Galicia. Tras este toque, la Virgen de los Milagros procesiona con las Antorchas por la explanada.
Cada mes de septiembre esta parroquia morañesa se convierte en el epicentro de la peregrinación de creyentes que acuden a hacer sus peticiones a la virgen, así como a cumplir promesas de deseos concedidos con anterioridad.
Ayer domingo se volvió a repetir la gran romería, que congregó a miles de peregrinos que acudieron tanto a pie como en vehículos desde diferentes lugares. Sí hubo menos que en otras ediciones por la lluvia, pero igualmente fueron numerosos. Los 15 kilómetros de distancia que separan Moraña y Pontevedra son realizados sin esfuerzo por muchos romeros, que salen de madrugada o a primera hora de la mañana para poder acudir a la misa solemne de la una de la tarde.
Muchos de ellos llegan incluso antes, el domingo por la noche, pernoctando en las inmediaciones del santuario, que al llegar la mañana se va llenando poco a poco.
Hay determinados rituales que los creyentes realizan año tras año en la romería de Los Milagros de Amil. Por ejemplo, se forman largas colas para acceder al interior del templo y ofrecer el respeto a la imagen de la Virgen con el niño en brazos. Muchos devotos realizan sus ofrendas de dinero a la santa, colgando de su manto billetes, aunque esta costumbre se ha minimizado después de algún que otro susto, que cada año obliga a que estén presentes agentes de la Guardia Civil. Así, desde la parroquia se procede a retirar mucho de este dinero y se guarda a buen recaudo para que no salga en procesión.
Además, en otra imagen de la virgen representada en un panel de metal se procede a frotar las estampitas que se pueden coger ese día en la iglesia. También en el exterior del edificio se actúa del mismo modo, depositando exvotos que los fieles adquieren en los diferentes puestos alrededor, la mayoría de ellos con formas de partes del cuerpo: cabezas, piernas, senos...
El momento álgido de la romería de ayer fue la misa solemne y la procesión con la Virgen de los Milagros y la de Guadalupe.
Esta semana, de lunes a viernes, habrá misas a las 18, 19 y 20 horas. El próximo sábado, 20 de septiembre, a las 10, 12, 17, 18, 19 y 20 horas, mientras que el domingo 21 será la fiesta de Nosa Señora de Guadalupe, con misa solemne y procesión a las 13 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Cien familias se quejan del ruido nocturno de un local junto al Lérez
- Fallece en el Cunqueiro el herido por la explosión de una bombona de butano en Marín
- Regatas y reencuentros: el rey emérito se reúne con su familia en Sanxenxo
- La Guardia Civil interviene 990 cajetillas de tabaco en Sanxenxo
- La fórmula para la reforestación tras el fuego está en Forestales
- Todos los días se registran entre tres y diez casos de la gravísima sepsis en el área sanitaria de Pontevedra
- Los organizadores de la regata de Sanxenxo esperan a Juan Carlos I este fin de semana