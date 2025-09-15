El milagro se vuelve a cumplir: la romería del santuario de Amil congrega a miles de devotos

En la madrugada del sábado al domingo, exactamente a las 4.30 horas, las campanas del santuario de Los Milagros de Amil, en el municipio de Moraña, tocan al unísono. Es la señal religiosa que da comienzo a la jornada festiva de la gran romería, que atrae a miles de personas de toda la comarca y de otros puntos de Galicia. Tras este toque, la Virgen de los Milagros procesiona con las Antorchas por la explanada.

Cada mes de septiembre esta parroquia morañesa se convierte en el epicentro de la peregrinación de creyentes que acuden a hacer sus peticiones a la virgen, así como a cumplir promesas de deseos concedidos con anterioridad.

Asistentes a la misa solemne en el exterior del templo. / Pablo Hernández Gamarra

Ayer domingo se volvió a repetir la gran romería, que congregó a miles de peregrinos que acudieron tanto a pie como en vehículos desde diferentes lugares. Sí hubo menos que en otras ediciones por la lluvia, pero igualmente fueron numerosos. Los 15 kilómetros de distancia que separan Moraña y Pontevedra son realizados sin esfuerzo por muchos romeros, que salen de madrugada o a primera hora de la mañana para poder acudir a la misa solemne de la una de la tarde.

Muchos de ellos llegan incluso antes, el domingo por la noche, pernoctando en las inmediaciones del santuario, que al llegar la mañana se va llenando poco a poco.

Peregrino llegando al santuario de Amil, en Moraña. / Pablo Hernández Gamarra

Hay determinados rituales que los creyentes realizan año tras año en la romería de Los Milagros de Amil. Por ejemplo, se forman largas colas para acceder al interior del templo y ofrecer el respeto a la imagen de la Virgen con el niño en brazos. Muchos devotos realizan sus ofrendas de dinero a la santa, colgando de su manto billetes, aunque esta costumbre se ha minimizado después de algún que otro susto, que cada año obliga a que estén presentes agentes de la Guardia Civil. Así, desde la parroquia se procede a retirar mucho de este dinero y se guarda a buen recaudo para que no salga en procesión.

Además, en otra imagen de la virgen representada en un panel de metal se procede a frotar las estampitas que se pueden coger ese día en la iglesia. También en el exterior del edificio se actúa del mismo modo, depositando exvotos que los fieles adquieren en los diferentes puestos alrededor, la mayoría de ellos con formas de partes del cuerpo: cabezas, piernas, senos...

Un hombre frota una estampita contra el manto de la virgen. / Pablo Hernández Gamarra

El momento álgido de la romería de ayer fue la misa solemne y la procesión con la Virgen de los Milagros y la de Guadalupe.

Esta semana, de lunes a viernes, habrá misas a las 18, 19 y 20 horas. El próximo sábado, 20 de septiembre, a las 10, 12, 17, 18, 19 y 20 horas, mientras que el domingo 21 será la fiesta de Nosa Señora de Guadalupe, con misa solemne y procesión a las 13 horas.