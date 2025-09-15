El mejor día para degustar callos gallegos bajo una carpa en A Seca, Poio

Sin duda, Poio eligió el mejor día para degustar unos buenos callos. Ni frío ni calor para saborear uno de los más exquisitos potajes de temporada.

Y como no podía ser de otra forma, tano el alcalde Ángel Moldes como la edil de Turismo, Rocío Cochón, tenían que sumarse a la comilona que ofrecieron los organizadores.

La propuesta era incuestionable pues al contundente plato de callos por 12 euros, le acompañaban el pan y el vino. Sin duda, un plan espectacular en un domingo de buenas temperaturas pero en el que llovió por momentos.

Pero además del suculento banquete, los cientos de asistentes que llenaron la carpa de A Seca pudieron disfrutar de la música tradicional del grupo Armadiña de Poio, que inundó de música gallega el recinto festivo.

Se trata de la décimo quinta edición de la fiesta, organizada por la asociación de vecinos Boureante, que preparó en esta ocasión unas 1.500 raciones de los mejores callos gallegos.