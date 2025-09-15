Diez años promoviendo la seguridad vial
«Ponte a Conducir» celebra nuevas jornadas educativas en Marín, Sanxenxo y Vilagarcía
A.L.
La asociación de seguridade viaria «Ponte a Conducir» celebra una década de compromiso con la educación vial organizando tres nuevas jornadas bajo el lema «Comparte coche, protexe o planeta», dirigidas a niños y familias.
La primera de las citas tendrá lugar el 20 de septiembre en la Praza do Mar de Sanxenxo, la segunda en la Praza da Segunda República de Vilagarcía de Arousa el 27 de septiembre y la tercera y última de esta entrega será el sábado 4 de octubre en el Parque Eguren de Marín. El horario en las tres será de 10 a 13 horas.
La actividad está destinada a menores de Educación Infantil y Primaria con un límite de 120 de plazas por jornada y también está abierta a las familias. Las inscripciones se pueden hacer en el correo ponteaconducir@gmail.com
La inscripción implica la aceptación de las normas y bases, de modo que durante la jornada los participantes realizarán un circuito de karts, peatones y ciclistas; participarán en un concurso de dibujo sobre educación vial; asistirán a un taller de primeros auxilios de Cruz Vermella, y visitarán una exposición de vehículos. Cada niño debe llevar su propio medio de transporte: bicicleta, patinete, triciclo, patines... y su casco.
