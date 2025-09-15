Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos por supuesto tráfico de estupefacientes en el centro de Pontevedra

Se trata de trapicheros que fueron sorprendidos por la Policía Local

REDACCIÓN

Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra detuvo los pasados 5 y 6 de septiembre a dos personas que supuestamente trapicheaban con droga en la ciudad.

Explican en un comunicado que en la tarde del 5 de agosto, los agentes que realizaban un control de alcohol y drogas le dieron el alto a un vehículo en el que circulaba un conductor que dio positivo en cocaína y THC. En el coche se apreciaba un fuerte olor a marihuana, por lo que en el registro se encontraron una bolsa con esta sustancia. Al día siguiente de madrugada interceptaron a un hombre sentado en una terraza que intercambiaba dinero por una sustancia blanca. Se le intervino una cantidad de unos 10 gramos.

