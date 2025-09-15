Dos detenidos por supuesto tráfico de estupefacientes en el centro de Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra detuvo los pasados 5 y 6 de septiembre a dos personas que supuestamente trapicheaban con droga en la ciudad.

Explican en un comunicado que en la tarde del 5 de agosto, los agentes que realizaban un control de alcohol y drogas le dieron el alto a un vehículo en el que circulaba un conductor que dio positivo en cocaína y THC. En el coche se apreciaba un fuerte olor a marihuana, por lo que en el registro se encontraron una bolsa con esta sustancia. Al día siguiente de madrugada interceptaron a un hombre sentado en una terraza que intercambiaba dinero por una sustancia blanca. Se le intervino una cantidad de unos 10 gramos.