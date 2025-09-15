Los colectivos de música gallega podrán acceder a 200.000 euros de ayuda

Las asociaciones de Pontevedra que tengan entre sus fines la promoción, difusión o práctica de música tradicional, popular o clásica gallega, y que cuenten con formaciones musicales estables, podrán acogerse a las subvenciones que promueve la Diputación de Pontevedra.

Las ayudas están destinadas a financiar a los grupos y asociaciones que se dedican a promover, difundir y practicar música; para la adquisición y reparación de instrumentos musicales y de vestuario propio que se lleven a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año 2025.

La cuantía establecida por la institución provincial para estos objetivos es de 200.000 euros, que los colecivos pueden solicitar durante las próximas semanas, máximo hasta el 10 de octubre, según las bases publicadas en el Boppo y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Cada entidad solicitante podrá presentar solo una petición por cada una de las líneas, en la que se indicará la inversión o reparación concreta que se va a realizar.

La concesión se realizará por medio del sistema de concurrencia competitiva, y el modo de pago se efectuará por transferencia, explican en las bases de la convocatoria.

Los beneficiarios deberán justificar los gastos mediante la presentación de facturas, cuentas justificativas de gastos, memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones establecidas en la solicitud y acreditar la debida difusión.

El plazo máximo para la justificación es el 31 de enero del próximo año 2026.