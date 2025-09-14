El turismo nacional es el más numeroso en la ciudad, pero el extranjero crece más

La oficina de turismo municipal de Pontevedra atendió a más de 37.000 visitantes entre los pasados meses de junio y agosto, un 6% más que el año pasado, 2024.

Según informa el Concello de Pontevedra, las mayores cifras de consultas en la oficina municipal de la Avenida de Montero Ríos/Praza de España se dieron en el mes de agosto, cuando se acercaron hasta este punto 16.100 personas en busca de información.

Casi nueve de cada diez –14.064 en términos absolutos– tenían origen en España, siendo los llegados desde Madrid, Andalucía y Cataluña, los más numerosos.

Respecto a los 2.036 extranjeros, destacan los procedentes de Portugal Francia e Italia, seguidos de los de Argentina, Reino Unido y Estados Unidos.

En esta ocasión, los visitantes mostraron especial interés por los espacios naturales de la ciudad.

Además, este año se aligeró la concentración de turistas en agosto para incrementarse en los otros dos meses estivales, una tendencia que ahonda en el proceso de desestacionalización del turismo local.

En cuanto a los datos de los tres meses de verano (junio, julio y agosto) reflejan un incremento de un 6,7% del número de visitantes respecto al mismo período del año anterior, profundizando en la consolidación de Pontevedra como destino turístico de referencia de Galicia y España.

En ese período la oficina de turismo municipal atendió a 37.099 personas, de las que 31.471, el 85%, eran turistas nacionales, mientras que el 15% restante eran extranjeros, 5.628.

En la comparativa con 2024, los que más aumentan son los extranjeros, un 22% más este año, frente al 4% que han subido las cifras de españoles.

Tipo de consultas

La demanda de información sobre espacios naturales, culturales y festivos centró la mayor parte de las consultas atendidas en la oficina municipal de turismo. A ellas se sumaron las tradicionales sobre las visitas guiadas, los monumentos que visitar y el casco histórico y las relacionadas con el modelo urbano y la vida en la calle.

Asimismo, los propios vecinos de Pontevedra y la comarca utilizan este punto informativo para ponerse al día sobre la agenda lúdica y cultural de la ciudad, con 1.800 consultas en agosto, un 68% más que el mismo mes del año pasado, tal y como informa el Concello de Pontevedra.