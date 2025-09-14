«Tucha», la veterana y lúcida militante socialista de Vilaboa cumple 101 años
Recuerda que se afilió tras una promesa a su padre, represaliado por el régimen franquista
R.P.
Vilaboa
Antonia García Valladares, «Tucha» acaba de cumplir 101 años y recibió, por este motivo, la visita del alcalde de Vilaboa César Poza y del secretario xeral del PSdG-PSOE en la provincia, David Regades, quienes la felicitaron por la efemérides y disfrutar un rato con su compañía pues «cuenta de una excelente salud y una memoria intacta», reconocen sus familiares.
«Tucha» es una de las militantes socialistas más veteranas de España. Ella recuerda que se afilió al PSOE «para cumplir la promesa que le hizo a su padre, represaliado por el franquismo y activo militante y defensor de la Democracia.
Regades mostró el orgullo que supone compartir con «Tucha» el compromiso por la libertad.
