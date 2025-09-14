El sorteo de +Novaqua entrega 143.000 euros a mejora de traídas

La Diputación de Pontevedra aprobó destinar cerca de 143.500 euros del plan +Novaqua a treinta comunidades de usuarios de aguas del entorno de Pontevedra para la regularización de las traídas veciñales. Se corresponde con entidades de Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Portas y Vilaboa que recibirán ayudas que oscilan entre los 2.100 y los 6.000 euros. En total, en el conjunto de la provincia, se benefician de +Novaqua 61 comunidades de aguas que recibirán 300.000 euros.

Más de 46.200 euros irán a nueve entidades de Vilaboa, entre las que se encuentran las comunidades de usuarios de aguas de Chan do Monte, Alouce, Balteiro, Cabadas Abertas, Río de Bois, Bértola, Areeiros, Curra y Bertán; cerca de 19.000 euros a cuatro entidades de Ponte Caldelas entre las que se hallan las comunidades de aguas de Anceu, Rebordelo, Forzáns-Aldea y Pazos; más de 14.000 euros para las comunidades de aguas Pozo do Monte y Seixiños, A Zapata y Monte Loureiro de Cidrás en Poio; casi 13.000 euros para tres comunidades de aguas de Pontevedra entre las que se encuentran las de Acevedo, Liñeiriños y Cabanas; más de 11.000 euros para las comunidades de aguas de Xanique-Val do Fento y de Fontegrande, en Cerdedo-Cotobade; en torno a 10.000 euros para las comunidades de usuarios de agua de Paradela, Souto, Bouza y Barreiro y para la de Costa y Mourigán en Portas; otros 9.500 euros para dos entidades de Caldas de Reis entre las que se hallan la comunidad de usuarios de agua de Pazo-Eirín y la de Don Paulos; más de 9.400 euros para las comunidades de aguas de Cerdeiras y Fontenla y para la de Reboredo en Campo Lameiro; así como 6.000 euros para la comunidade de aguas de Magán en Cuntis; más de 3.200 para la comunidad de usuarios de aguas de Saiáns, en Moraña; y más de 2.100 para la comunidad de usuarios de aguas de Macenlle, en Marín.

En total fueron 85 las comunidades de usuarios de agua que presentaron solicitudes para optar a las ayudas +Novaqua. De ellas 9 quedaron excluídas por no poseer los requisitos fijados en las bases de la convocatoria y otras 7 no presentaron la documentación en el plazo esigido ni enmendaron la solicitud. Al ser mayor la demanda que el crédito dispoñible, pese a incrementarse su dotación de los 100.000 euros iniciales a los 300.000, fue preciso, tal y como recogen las bases de las ayudas, realizar un sorteo a través del cual se seleccionaron las 61 comunidades de aguas beneficiarias.

«La elevadísima demanda de estas ayudas poñe encima de la mesa la necesidad existente entre el movimiento vecinal y asociativo, ignorado por el anterior gobierno», aseguró el presidente provincial Luis López quien manifestó la voluntad de «seguir apostando por el tejido asociativo, impulsando planes y programas específicos que permitan dar respuesta a sus necesidades».