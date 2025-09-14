El proyecto Arroupa cumple diez años con un 100% de inserción laboral en Pontevedra

Una persona se deshace cada año de una media de siete kilos de ropa, que se convierten en residuos. Hacer la cuenta de la cantidad total de basura textil que se puede generar en un municipio como el de Pontevedra es muy fácil, así como también comprender que el actual modelo de consumo hace mucho tiempo que no es sostenible.

Para hacer frente a esta problemática nace hace una década la inicitativa Arroupa, puesta en marcha por la Diócesis de Santiago de Compostela en el eje atlántico, entre Fene y Cangas. En 2015 se puso en marcha esta empresa de inserción laboral en materia de reutilización de textil y un año después, en 2016, se abrieron las tiendas de segunda mano que tiene en esta zona del territorio gallego: Pontevedra, Santiago, A Coruña y Carballo. Próximamente, se inaugurará una tienda en Vilagarcía de Arousa.

En todo este tiempo, por la de la Boa Vila han pasado miles de clientes, algunos fijos y otros esporádicos, así como siete empleados, mujeres y hombres en riesgo de exclusión social, con un contrato de trabajo (de un mínimo de seis meses y un máximo de tres años) tras el cual todos ellos consiguieron un empleo en la empresa privada ordinaria. Todo un éxito de un 100% de inserción laboral posterior.

Esto no sería posible sin el trabajo de todo el equipo de Cáritas, la colaboración de los ciudadanos y, sobre todo, de la gerente de Arroupa, Isabel Fraga Castro, con una amplia experiencia previa en empresas y en inserción laboral de personas con discapacidad.

«Cuando me lo propusieron pensé que era fantástico que Cáritas apostase por un proyecto con un propósito con impacto eco social, por la gestión integral de residuos del textil (la segunda industria más contaminante del mundo) y por ese aspecto de inserción con tránsito al empleo ordinario», reconoce en una entrevista con FARO.

Tres pasos en el proceso

Son tres los pasos del proceso de Arroupa: recogida de ropa, calzado y complementos en contenedores de Cáritas en la vía pública (que disponen de sensores volumétricos para una mejor gestión de las rutas); almacenamiento en una nave en el Polígono do Tambre de Santiago, donde se realiza un trabajo de valorización, pasando las prendas que están en perfecto estado a un proceso de higienización, y, por último, venta a precios populares en tiendas como la de Pontevedra (en la calle Eduardo Pondal, 22, esquina O Gorgullón).

La idea es dar una vuelta a esas cifras de generación de residuos textiles en base a la regla de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Pero en las tiendas, además de hacer venta al público, también se atienden vales de entrega social, con la finalidad de dignificar las entregas de ropa a aquellas personas que más lo necesitan.

Cooperativa Moda Re-

Arroupa forma parte de Moda Re-, una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro promovida por Cáritas Española, dedicada a gestionar íntegramente el ciclo de la ropa usada: desde la recogida y preparación para la reutilización, hasta el reciclaje, la donación social y la venta.

«Se gestionan cada año unas 45.000 toneladas de ropa. Es algo inabarcable. La ropa se ha convertido en un artículo de usar y tirar, por eso son tan importantes las campañas de sensibilización en la sociedad», dice rotunda Isabel Fraga.

En cuanto a las personas que se acercan hasta la tienda de Pontevedra, hay que reconocer que aumentan en número cada año. La segunda mano tiene tirón, pero especialmente en las nuevas generaciones. «La gente se anima cada vez más. Siempre hay prejuicios, pero las campañas dan su fruto», celebra la gerente de Arroupa.

Por lo general las clientas son mujeres, «porque somos las más consumistas», aunque en estos establecimientos también hay artículos para hombre, niños y bebé.

«Nuestro lema es Viste Mejor, porque significa que hay que ser coherente, haciendo un bien social y medioambiental», concluye.