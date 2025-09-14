La necesidad de disponer de agua para el parque empresarial que se construya en Vilaboa

El Ayuntamiento de Vilaboa tiene todo a punto para iniciar las conversaciones con la Zona Franca de Vigo al objeto de retomar el proyecto de un parque empresarial en el municipio con el fin de atraer nuevas empresas al territorio para generar riqueza y crear empleo.

Así se lo comunicó el alcalde César Poza al delegado especial del Estado de la Zona Franca, David Regades, quien realizó una visita oficial al Ayuntamiento pontevedrés, donde también pudo conocer alguna de las dependencias municipales que ya fueron transformadas y los nuevos planes para la reordenación completa del entorno de la Casa Consistorial.

Poza trasladó a Regades la confianza del Gobierno municipal de Vilaboa en que Augas de Galicia pilote finalmente el proceso para la creación de la Mancomunidade de Augas de Pontevedra, lo que a su juicio solventaría la carencia de recursos hídricos del municipio que impide, hasta el momento, dotar de suministro público y regular al futuro parque empresarial, lo que comprometería su desarrollo.

«Vilaboa, dijo el alcalde, tiene que contar con un suministro de agua que facilite la creación de suelo industrial, empresarial y urbanizable, para poner en marcha el parque a fin de que pueda seguir creciendo como ayuntamiento».

«Para eso es imprescindible la Mancomunidade de Augas», añadió para indicar que espera que «Augas de Galicia lidere ese proceso ya que, además, no solo beneficiaría a Vilaboa sino a todos los municipios de este territorio con un gobierno conjunto que regule las concesiones y captaciones de agua».

Regades reiteró la disposición del Consorcio para retomar el proyecto con el Ayuntamiento de Vilaboa.