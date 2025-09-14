Moraña celebra hoy su gran romería de los Milagros de Amil
La misa solemne con procesión tendrá lugar a la una de la tarde | Toda la semana habrá homilías
A.L.
Moraña se prepara para recibir a lo largo del día de hoy a miles de personas con motivo de la gran romería de Los Milagros de Amil. Muchos de ellos se encuentran ya en la parroquia, ya que caminaron durante toda la madrugada para llegar a primera hora de esta mañana.
Durante toda la jornada se celebrarán misas en las horas punta en el exterior del santuario desde las seis de la mañana y la una de la tarde y después desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la tarde.
La misa solemne será la de las 13 horas, con procesión de las sagradas imágenes, la Virgen de los Milagros y Nuestra Señora de Guadalupe.
La Banda de Música de Campo Lameiro será la encargada de amenizar la jornada con pasacallles por la mañana y noche.
De lunes a viernes esta semana habrá misas y novena a las 18, 19 y 20 horas.
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Fallece en el Cunqueiro el herido por la explosión de una bombona de butano en Marín
- La Guardia Civil interviene 990 cajetillas de tabaco en Sanxenxo
- La fórmula para la reforestación tras el fuego está en Forestales
- Los organizadores de la regata de Sanxenxo esperan a Juan Carlos I este fin de semana
- Luis Villamil: «Queremos estar al lado de las víctimas evitándoles dolor»
- «El Casino se ha abierto a lo que es hoy la ciudad que es menos elitista»
- Un millar de personas pasaron por el Punto Morado en cuatro días de fiestas este verano