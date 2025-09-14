Moldes anuncia que este año se estrena la pista polideportiva en el lugar de Vilariño

El Ayuntamiento de Poio da un nuevo paso para materializar un proyecto esperado desde hace décadas por los vecinos de Vilariño: la construcción de una pista polideportiva que será realidad antes de rematar el año. La Mesa de Contratación propuso adjudicar la ejecución de la obra a la empresa EC Casas, con un presupuesto de 127.607 euros, financiados íntegramente por la Diputación.

La obra comenzará a ejecutarse durante el mes de octubre, con un plazo máximo de , con un plazo máximo de tres meses, cumpliendo así el cronograma marcado por el Ayuntamiento de Poio y que, según indica el alcalde, permitirá que Vilariño cuente este mismo año con esta instalación deportiva.

La pista polideportiva contará con unas dimensiones de 20x10 metros cuadrados, contará con cierre perimetral, porterías de balonmano fútbol sala, canastas de baloncesto, red para pista de tenis, voleibol o bádminton, además de césped fibrilado ideal para el uso de los niños, iluminación con tecnología LED y cumplimiento de todas las normativa de seguridad para ofrecer a los usuarios un espacio segur, de calidad y versátil para la práctica de diferentes modalidades deportivas.

Esta nueva área de ocio y deporte se instala en la parcela que el Ayuntamiento de Poio adquirió a finales del pasado año en la calle Vilariño de Abaixo, una localización céntrica al lado de un pequeño parque infantil, una fuente, un lavadero y un crucero.

Moldes subraya que hace poco se inauguró un circuito de pump truck en A Seca, un parque infantil en Samieira y el parque dedicado a Cristóbal Colón.