Migallas Teatro ofrece casi cien plazas en sus tres talleres

Migallas Teatro volverá a ofrecer un año más su talleres para niños, que en esta edición llevan por título «Somos artistas».

Organizados por las concellerías de Cultura y Normalización Lingüística del Concello de Pontevedra, están dirigidos a niños de entre 5 y 11 años de edad. se desarrollarán en el Pazo da Cultura de A Xunqueira, donde se llevarán a cabo actividades de expresión dramática, plástica y musical, así como juegos tradicionales para crear un espacio de socialización en gallego. El plazo de preinscripción en los talleres permanecerá abierto desde el próximo lunes, 15 de septiembre, y hasta el miércoles, día 18. Se deben realizar en el correo electrónico migallas@migallas.gal. El precio por trimestre es de 50 euros con todo el material incluido.

Cada uno de los obradoiros consta de diez sesiones de hora y media adaptadas a los períodos lectivos escolares.

El primero está dirigido a los niños de 8 a 11 años de edad y comienza el 29 de septiembre. En total son 25 los niños que se podrán matricular en el mismo. Se desarrollará de 18 a 19.30 horas.

El segundo de los cursos da comienzo el 8 de octubre y está destinado a 35 niños de entre 5 y 7 años de edad. Se impartirá los miércoles entre las cinco y media y las siete de la tarde.

El tercer taller está dirigido también a niños de entre 5 y 7 años de edad, y se ofrecerá los jueves de cinco y media a siete de la tarde, a un grupo de otros 35 escolares. Comienza el 8 de octubre.

En el correo de preinscripción, los padres deben especificar el nombre y apellido de los niños, la edad, el número del taller en el que quiere participar, así como el nombre de uno de los familiares o el tutor, a la vez que el número de teléfono de un adulto.