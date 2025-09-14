Mar elimina de un convenio sobre fitoplancton de Villares
El trabajo se desarrolla en la ría de Pontevedra | Marta Villaverde lo firma ahora con el CSIC
REDACCIÓN
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades también se ha visto obligado a rectificar un anuncio de un convenio entre la Consellería de Mar y el Consejo Superior de Investigaciones Cientíticas publicado el pasado mes de julio, por el hecho de que se indicaba que la firma oficial del mismo pertenece al exconselleiro Alfonso Villares, cesado días antes tras una denuncia por supuesto acoso sexual que está pendiente en los tribunales.
Se trata de un convenio para la realización del proyecto «proliferaciones de fitoplancton tóxico en los bancos marisqueros del interior de la ría de Pontevedra: entender el presente y prever el futuro (Planctox)».
La firma de Villares en el citado convenio lo invalidaba, por lo que se hizo necesario hacer la corrección de tal modo que ahora ya aparece rubricado por la actual conselleira de Mar, Marta Villaverde Acuña, y el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC.
En el BOE del viernes pasado, se rectifica este acuerdo por lo que el convenio para el control del fitoplancton en la ría de Pontevedra puede llevarse a cabo en los próximos meses, con lo que se minimiza el retraso del mismo.
El error se detectó en el Boletín del Estado en el que se transcribió el convenio y que fue publicado el 1o de julio, quince días después del cese del conselleiro.
