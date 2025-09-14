El Liceo Casino de Pontevedra baila a ritmo de los 90

¿Quién no conoce temas como «Es por ti», «Serás mi cómplice», «Me haces tanto bien» o «Me quedaré solo»?

Son algunas de las canciones más exitosas de dos de los dúos más conocidos de la música pop española de finales de los 80 y la década de los 90 que todavía siguen en activo a día de hoy: «Cómplices», formada por Teo Cardalda y María Monsonís, y «Amistades peligrosas», con Alberto Comesaña y Cristina del Valle.

Ambas formaciones estuvieron ayer en Pontevedra de la mano del Liceo Casino, que organizó un concierto doble con el que despidió el verano y dio la bienvenida al nuevo curso.

Las actuaciones tuvieron lugar en la sede de A Caeira, Poio, de esta sociedad privada, aunque también pudo asistir el público en general, para quien la entrada fue más elevada.

Rober Calvo fue el telonero de los conciertos. / PEDRO MINA

Se trata de una de las actividades del programa que la directiva tiene en marcha para abrir la institución a la población pontevedresa, dando a conocer tanto su historia como su funcionamiento.

Ambos grupos ofrecieron lo mejor de su repertorio y el público se animó a bailar aquellos temas del recuerdo, mientras que las nuevas generaciones los conocían por primera vez.

La cita contó con servicio de restauración y como telonero actuó el pontevedrés Rober Calvo.

La noche finalizó con la música de un DJ, con el que el público siguió bailando.

Exposición «Mitopía»

En otra línea de cosas, la sede del Liceo Casino en el casco histórico de Pontevedra inauguró este fin de semana la exposición «Mitopía. Al toque de lima», del artista pontevedrés Mito Meijón, que fue presentada por Antón Sobral y Antón Castro.

La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre en horario de 10.00 a 22.00 horas. La entrada es libre al público en general y gratuita.