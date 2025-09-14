El Lérez Up une a la ciudad con el planeta friki y de los videojuegos

El Recinto Ferial de Pontevedra se convirtió ayer por cuarto año consecutivo en el epicentro gallego de los videojuegos y la cultura friki con la celebración del Lérez Up, una cita organizada por la asociación local Gaming Troop que espera repetir los 5.000 visitantes de su última edición.

También hubo hueco para los clásicos juegos de mesa. | P. Mina

En esta primera jornada de las dos que alberga el evento, los participantes pudieron disfrutar de más de diez horas de actividades en un amplísimo abanico temático, que incluía desde torneos de videojuegos hasta concursos de karaoke k-pop coreano, talleres, juegos de cartas y de mesa, realidad virtual, charlas, mesas redondas y certámenes de cosplay, donde los participantes lucieron sus mejores galas imitando a sus personajes preferidos de mundos como el videojuego, el anime o el manga.

El taller de kendo fue una de las novedades de este año. | P. Mina

Un crisol de ocio para todas las edades y públicos que atrae visitantes de toda Galicia y Portugal a Pontevedra durante todo el fin de semana, para formar parte de un evento que también cuenta con más de una veintena de zonas temáticas y medio centenar de expositores alternativos, que utilizaron el Recinto Ferial como escaparate y comercio de sus creaciones y productos.

Los juegos competitivos acapararon la atención. | Pedro Mina

Las jornadas de Gaming Troop, que constituyen el evento más ambicioso que organiza esta asociación pontevedresa a lo largo del año, incluyeron también en su día inaugural actividades paralelas como exhibiciones de kendo a cargo del Club Kendo de Vigo y una zona para ‘jugger’, una disciplina deportiva nacida en Alemania que mezcla el rugby y la esgrima.

Centenares de personas acudieron al Lérez Up. | Pedro Mina

Hoy, el Lérez Up afronta el día final de su edición de 2025 con más actividades en su ya nutrido calendario, con novedades como un concierto del artista y compositor Yell0, que adaptará a las 16.00 horas su estilo musical a temas de videojuegos.

Después de estrenarse ayer las competiciones de clásicos del videojuego como Smash, Street Fighter o Fifa, los asistentes también podrán disfrutar hoy de hasta nueve torneos a mayores de las sagas más populares de videojuegos de la actualidad, como Fortnite, Just Dance, Tekken o 2XK0, un novedoso título de los creadores del afamado League of Legends que todavía no ha salido a la venta.