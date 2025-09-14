‘Joy’ y ‘Alibaba 2’son líderes en la Regata Rey Juan Carlos I
El segundo día de competición en la Regata Rey Juan Carlos I dejó a ‘Joy’ como la embarcación en clara posición de cabeza de carrera en la modalidad de 6 metros, en la que compite la tripulación del ‘Bribón’ patroneada por el rey emérito, en esta ocasión a bordo del ‘Erica’. Los líderes, del RCN Portosín, dominaron en la segunda jornada de regatas con dos triunfos parciales que les sitúan con cinco puntos, a cinco de distancia del ‘Alibaba 2’. Por su parte, el ‘Erica’ terminó cuarto con 17 puntos, después de un mal desempeño en la manga final, en la que finalizaron en último lugar de la clasificación.
