El GALP de Mar ofrece un curso sobre claves digitales básicas

El Grupo de Acción Local del sector pesquero de Pontevedra organiza una nueva acción formativa gratuita dirigida a profesionales autónomos y entidades asociativas de su área de influencia. Se trata de un curso, que se imparte los dís 22, 24 y 29 de setiembre, que busca dar respuesta a una necesidad creciente: adquirir competenias digitales básicas para poder manejarse con seguridad en el día a día.

La formación está especialmente diseñada para personas principiantes en el manejo de los trámites on line. Se abordará el uso de herramientas como la Clave PIN o el Certificado Digital FNMT, la descarga de documentos oficiales o la gestión de ayudas públicas específicas del sector pesquero. Además, en el caso de las asociaciones, se incluye un módulo dedicado a la seguridad básica en internet y el manejo de la autofirma.

Respecto a las asociaciones, la formación está diseñada para dar respuesta a sus necesidades específicas de digitalización. Las personas que forman parte de las directivas o colaboran en la gestión asociativa aprenderán a realizar trámites en línea con las administraciones públicas y otras entidades de forma sencilla y rápida, lo que les permitirá ganar idependencia. Además se abordarán buenas prácticas para proteger datos y comunicaciones, reforzando la seguridad de las entidades. Es decir recursos útiles para la actividad que llevan a cabo a diario.