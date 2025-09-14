Forestales sube un 25% sus nuevos alumnos

La Escola de Enxeñaría Forestal ha sido la última en cerrar el plazo de matrícula de todos los centros del campus de Pontevedra, pero lo ha hecho con una alegría. En solo un curso, el interés por el Grado en Ingeniería Forestal ha despertado el interés de nuevos alumnos hasta elevar un 25% las plazas ocupadas del total de vacantes para nueva matriculación.

Durante el curso 2024/2025 la Escola ofreció un total de 37 vacantes para nuevos alumnos, de las que fueron ocupadas 22. Este curso, que aumentó las vacantes hasta 45 plazas de nuevo ingreso, se salda con 38 matriculados. Lo que supone el 84,44% de plazas ocupadas, todo un hito para una de las carreras universitarias más desconocidas por el momento y cuyas salidas abarcan desde: gestión de recursos, industria, proyectos o la Administración.