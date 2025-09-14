Forestales sube un 25% sus nuevos alumnos
La matriculación se dispara en un solo año y reduce a la mitad las plazas vacantes sin cubrir
La Escola de Enxeñaría Forestal ha sido la última en cerrar el plazo de matrícula de todos los centros del campus de Pontevedra, pero lo ha hecho con una alegría. En solo un curso, el interés por el Grado en Ingeniería Forestal ha despertado el interés de nuevos alumnos hasta elevar un 25% las plazas ocupadas del total de vacantes para nueva matriculación.
Durante el curso 2024/2025 la Escola ofreció un total de 37 vacantes para nuevos alumnos, de las que fueron ocupadas 22. Este curso, que aumentó las vacantes hasta 45 plazas de nuevo ingreso, se salda con 38 matriculados. Lo que supone el 84,44% de plazas ocupadas, todo un hito para una de las carreras universitarias más desconocidas por el momento y cuyas salidas abarcan desde: gestión de recursos, industria, proyectos o la Administración.
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Fallece en el Cunqueiro el herido por la explosión de una bombona de butano en Marín
- La Guardia Civil interviene 990 cajetillas de tabaco en Sanxenxo
- La fórmula para la reforestación tras el fuego está en Forestales
- Los organizadores de la regata de Sanxenxo esperan a Juan Carlos I este fin de semana
- Luis Villamil: «Queremos estar al lado de las víctimas evitándoles dolor»
- «El Casino se ha abierto a lo que es hoy la ciudad que es menos elitista»
- Un millar de personas pasaron por el Punto Morado en cuatro días de fiestas este verano