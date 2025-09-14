Divertida tarde de convivencia de los más pequeños

El sueño de una gran mayoría de los niños se hizo realidad en la tarde de ayer sábado con la instalación de una serie de hinchables en la Avenida de Montero Ríos de Pontevedra, creándose un espacio único para la diversión de los más pequeños.

Hubo hinchables de todas las formas. | P. Mina

La iniciativa partió de la Diputación de Pontevedra, que puso en marcha el programa provincial +Convivir Peques, con una jornada para las familias con animación, música, merienda, hinchables y charlas didácticas.

Charla sobre seguridad en internet. | P. Mina

El buen tiempo hizo que la tarde fuese disfrutada hasta el último minuto por los niños, que saltaban de un hinchable a otro buscando a sus amigos y compañeros de clase, de modo que la calle peatonal se convirtió en un lugar de encuentro de buena parte de la infancia de la ciudad de Pontevedra.

Además del aspecto lúdico, también se tuvo en cuenta la formación de las familias, de modo que se celebró la charla «Navega con seguridade», en la que agentes especializados del departamento de Participación Cidadá de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa orientaron tanto a los niños como a los adultos de las mejores formas de utilizar internet. En este sentido, les advirtieron de los riesgos de las redes sociales y de los diferentes engaños y fraudes que pueden tener lugar en la red y especialmente dirigidos a los menores de edad.

Reciclaje

También se transmitieron valores medioambientales, con una actividad de reciclaje a cargo del personal del CEIDA.

La jornada culminó con la música del DJ Jorge Álvarez y una merienda.

«+Convivir Peques» sigue la estela del programa «+Convivir» que se llevó a cabo el año pasado para unir a los vecinos de la provincia con una propuesta de ocio, aprendizaje y debate sobre cuestiones de actualidad. El objetivo es que las familias sean las protagonistas.