Cuatro millones de euros para importantes mejoras en la parroquia de Sequelo (Marín)

El entorno de Sequelo (Marín) está afectado por un zafarrancho de obras, cuya ejecución supone una inversión de cuatro millones de euros. A los trabajos de recuperación ambiental del río Lameira, con la instalación del colector y la creación de una nueva senda peatonal, se suman ahora dos nuevas obras esenciales para que los equipamientos de esta zona de Marín mejoren de forma sustancial.

La del río Lameira, con una inversión de 3,1 millones de euros, supondrá un antes y un después en el saneamiento del núcleo urbano de Marín y en la conexión verde y sostenible de Sequelo con el centro.

Están en plena ejecución las obras de instalación de un ascensor para lograr la total accesibilidad en el colegio público, con un importe de 200.000 euros.

A mayores, está a punto de arrancar el proyecto de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del pabellón de Sequelo, una obra promovida por el Concello, para la que se consiguió financiación por parte de la Xunta y de la Diputación que la financian a partes iguales.