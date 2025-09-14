La Concentración Motera Rías Baixas vibra con su fiel público

La pasión por las motos conquistó este fin de semana Sanxenxo y sus alrededores, con la celebración de la XXXVII Concentración Mototurística Internacional Rías Baixas, que se celebra en la explanada de Baltar. Allí, más de 20.000 entusiastas por la gasolina llegados de todos los puntos de la geografía nacional disfrutaron de una jornada social con comida, espectáculos y conciertos en torno al mundo de las dos ruedas.

Alfonso Rueda, invitado a la concentración motera. | Pedro Mina

El día inaugural del encuentro motero contó también con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que participó ayer a lomos de su moto de carretera en el estreno de la concentración.

El titular del Gobierno gallego, acompañado por el alcalde sanxenxino Telmo Martín, ha podido disfrutar de una de sus grandes pasiones con los miles de moteros que han participado en la cita organizada por Motoclub Amigos de la Moto de Sanxenxo, con los que además se ha dejado fotografiar.

Un mercadillo motero y música en directo, con las actuaciones a cargo de artistas como Rock and Prol, Smoke, JJ Compota y Eme Music, amenizaron la jornada, que se alargó hasta altas horas de la madrugada con más comida, sorteos para los participantes inscritos y un último espectáculo de especialistas sobre las dos ruedas.

La Concentración Motera Rías Baixas, que invadió en su 37 edición la explanada de Baltar con el rugido de sus máquinas, tiene hoy su plato fuerte, con la excursión matinal que partirá desde Portonovo a las 11.30 horas y en la que millares de motocicletas bordearán toda la costa de Sanxenxo, en un recorrido de 20 kilómetros a baja velocidad por distintos puntos de la localidad y la comarca de casi dos horas de duración.

Esta ruta por los alrededores de la villa será la antesala a la almuerzo final del evento, que tendrá lugar a partir de las 13.30 horas, seguido del broche a la jornada con la entrega de premios y trofeos de la concentración de Amigos de la Moto, para culminar el fin de semana de pasión por el motociclismo en Sanxenxo.

De este modo, el municipio pontevedrés mantiene viva por segundo año consecutivo una de sus citas más multitudinarias, que regresó en 2024 al calendario sanxenxino con más fuerza que nunca después de cuatro años de parón para ser una clara referencia de los eventos de motos en la provincia y en toda Galicia, en la que ya prácticamente es su cuarta década en activo.