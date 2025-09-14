Cien familias se quejan del ruido nocturno de un local junto al Lérez

Un centenar de familias de la avenida de Uruguay, a orillas del río Lérez, en pleno centro de Pontevedra, expresa su más absoluta indignación con la situación que tienen que sufrir la mayor parte de los fines de semana del año y en días festivos como consecuencia de la algarabía nocturna que se produce por la actividad de un establecimiento de ocio que se llena hasta altas horas de la madrugada.

Los afectados recuerdan que el local tiene pendientes y sin solucionar varios expedientes abiertos, en particular por Portos de Galicia, que tiene competencias en este muelle deportivo en la capital pontevedresa.

Insisten en que Portos mantiene la decisión de cerrar el local y también el Ayuntamiento les tiene en el punto de mira, «pero pasan de todo», afirma uno de los vecinos del bloque de viviendas que se sitúa frente al local musical.

Para refrendar sus quejas, los vecinos han distribuido a través de sus redes sociales un video grabado muy recientemente en el que se puede observar que son multitud de jóvenes los que acuden cada noche al local pontevedrés.

Cientos de personas hacen cola para entrar en el local. | FDV

De hecho hay algunas imágenes especialmente llamativas pues la película descubre que la terraza del local de ocio se ha llenado hasta parecer abarrotada, con el consiguiente peligro de que pueda colapsar.

Con todo, el local se presenta como seguro para el público gracias precisamente a los controles que tiene que soportar el establecimiento.

Muchos de los jóvenes que acuden a este establecimiento señalan que en su opinión son los dueños de pisos afectados quienes deben insonorizar sus estancias para evitar las incomodidades del ruido.

De fiesta en los soportales de los edificios próximos

Aunque el establecimiento de ocio echa la llave a eso de las cinco y media de la mañana, el público acostumbra a prolongar la fiesta en el entorno, explican los vecinos.

Aseguran los afectados que son numerosas las personas que se quedan bajo los soportales de los edificios de enfrente durante un buen rato por lo que tampoco es fácil conciliar el sueño a primeras horas de la mañana, los fines de semana.