Los ambulancieros ya no van a la huelga que convocaron en el área sanitaria de Pontevedra

El personal de ambulancias del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés ha decidido desconvocar la huelga de tres días que oficialmente habían comunicado a la Xunta de Galicia.

Es precisamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del pasado viernes donde se tuvo conocimiento del descontento de los trabajadores y de la advertencia de celebrar huelga los días 15, 26 y 30 de septiembre.

Por este motivo, la Xunta de Galicia se vio en la obligación de decretar los servicios mínimos para esas jornadas, que afectaban a 24 de las ambulancias de la empresa pontevedresa.

La orden era estricta en tanto que la Xunta tiene que garantizar la prestación de este servicio de transporte a determinados pacientes, especialmente los urgentes, o aquellos que precisan tratamientos de diálisis o que acuden a quimio y radioterapia.

Se autorizaba, por tanto, que solo 19 vehículos quedasen inoperativos durante los tres días de la convocatoria de huelga de los trabajadores.

Cabe subrayar que es la Confederación Intersindical Galega (CIG) con mayoría en el comité de empresa la que firmó el anuncio de huelga.