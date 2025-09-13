La Xunta obliga al funcionamiento de más de la mitad de las ambulancias de Pontevedra durante la huelga

La Xunta ha acordado que un total de 24 ambulancias estén activas durante la huelga convocada por la CIG para los próximos días 15, 26 y 30 de septiembre y que afecta al personal de la empresa Ambulancias Pontevedra S.L. que presta el servicio de transporte sanitario en el ámbito del área de Pontevedra y O Salnés.

Se trata de garantizar los traslados esenciales de pacientes que precisan tratamientos oncológicos, diálisis o pruebas interhospitalarias urgentes e inaplazables, o aquellas que han sufrido un accidente, explican las autoridades.

Cabe indicar que la media diaria de desplazamientos estimados en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se cifra en 52 diarios para tratamientos de diálisis; entre 6-8 para oncología; y, unos 14 para atención en los servicios de radioterapia.

Número de vehículos

Y para ello, la Administración autonómica entiende que deben estar operativos 3 vehículos de clase A1, dos para la zona de Pontevedra y uno para O Salnés; otros 18 vehículos de clase A2, de modo que haya 8 en el turno de mañana de Pontevedra y 4 en el de tarde, mientras que en O Salnés serían cuatro por la mañana y dos por la tarde. Finalmente se proponen tres vehículos de la clase C.

Y en este sentido también se especifica que todos estos vehículos necesarios para el mantenimiento de los servicios mínimos, conforme a los criterios rectores establecidos, «contarán con la dotación mínima de personal establecida en la normativa vigente.

125.000 servicios al año

En el texto sobre servicios mínimos para los trabajadores de Ambulancias Pontevedra se pone de relieve que anualmente se prestan 125.000 servicios de transporte de pacientes que se llevan a cabo en 43 ambulancias, lo que indica que solo podrán permanecer parados 19 vehículos en los días de huelga; lo que a juicio de fuentes del sindicato redundará en la menor eficacia de la presión.

Con todo, el Sergas a través de la Orden que se publicó ayer en el DOG, recuerda que es obligatorio atender al 100% de los transportes interhospitalarios «cuando las personas enfermas estén en una situación de urgencia que implique riesgo vital o daño irreparable; así como el traslado al centro hospitalaio de las patologías tiempo-dependientes que, de no ser tratadas en un corto plazo de tiempo, pueden comportar riesgo de vida.

Perjuicios graves

Se entiende por tal aquellos que figuran en programas como el del Código Ictus, Código Sepse, Progaliam o cualquier otro programa de patologías graves, además de los casos de atención a pacientes críticos como politraumatizados o neuroquirúrgicos.

Y agrega que resulta necesario el 100% de los servicios solicitados en los supuestos en los que la morbilidad y el pronóstico de determinados enfermos pueda agravarse de forma significativa si se modifica la planificación asistencial.

Con los servicios mínimos decretados quieren «evitar que se produzcan perjuicios graves para la salud de la ciudadanía».