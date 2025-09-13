Vuelta a España sobre tres ruedas por el pequeño Mario

El día en que a Mario, un niño que todavía no había cumplido cuatro años, le diagnosticaron un neuroblastoma (un tipo de cáncer infantil), su vida dio un vuelco. El desenlace fue fatal cuatro años después. La experiencia dejó un dolor y una huella tan profunda en su familia que su tío Tomás Serra se propuso como reto visibilizar esta enfermedad para fomentar la investigación. Este sábado hizo parada en Pontevedra después de cinco días de ruta, que le llevarán de vuelta a su tierra, Castellón, dentro de una semana.

«Está yendo bastante bien. Todo sobre lo previsto», explica en conversación con FARO, en la que aclara que se trata, además, de una iniciativa de carácter ecosostenible, ya que plantea el reto «Eco kilómetros solidarios por el neuroblastoma»: www.ecokm.org

Esto quiere decir, que se ha puesto como objetivo rebajar el consumo de combustible en sus viajes y que lo que logre ahorrar se destinará a la Fundación del Neuroblastoma, esa dura enfermedad que un día la arrebató a su sobrino. «Si se recauda bastante dinero, a algún niño le vendrá bien», afirma emocionado.

Así, invita a que la ciudadanía se plantee ahorrar en todos sus viajes. «Con eso apoyas una buena causa, pero también estás ayudando al planeta», resume. «Un solo gesto es igual a dos grandes beneficios: solidaridad y sostenibilidad».

El neuroblastoma no tiene en la actualidad un tratamiento específico. La enfermedad impidió que el pequeño Mario, sobrino de Tomás Serra, cumpliese los ocho años. «Tras muchas operaciones, se le quedó enganchado detrás de la aorta y al final no pudieron rasparla toda. Era un niño muy valiente, él sabía que tenía una enfermedad grave y que la cosa no iba bien. Hasta el último momento nos enseñó lo que es el amor, por eso hay que devolvérselo de alguna manera. Fue muy duro para todos», reconoce este hombre de gran corazón que desde Pontevedra ha seguido su ruta por la carretera.