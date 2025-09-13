El Torneo Encesta-Rías salda su deuda con el baloncesto femenino

El pabellón Sara Gómez de Vilagarcía acogerá el I Torneo EncestaRías Women, que se celebrará el día 28 con los encuentros entre el Ensino de Lugo y el Barcelos (17.00 horas) y entre el Mariscos Antón Cortegada y el Maristas de A Coruña (19.00 horas). El torneo se presentó ayer en el Concello, con la presencia de los organizadores del EncestaRías, nacido en Vilagarcía pero asentado desde hace algunos años en Pontevedra, y del alcalde del municipio, Alberto Varela. El primero de los encuentros será entre dos equipos de las máximas categorías de España y Portugal, mientras el segundo permitirá ver en acción a dos equipos que quieren ser protagonistas en la LF-2 esta temporada. Además, será la primera vez que se pueda ver al Cortegada con todas sus integrantes.