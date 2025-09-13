Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Torneo Encesta-Rías salda su deuda con el baloncesto femenino

Presentación del primer Torneo Encesta-Rías Women. | FdV

Presentación del primer Torneo Encesta-Rías Women. | FdV

Antía Gallega

Antía Gallega

Vilagarcía

El pabellón Sara Gómez de Vilagarcía acogerá el I Torneo EncestaRías Women, que se celebrará el día 28 con los encuentros entre el Ensino de Lugo y el Barcelos (17.00 horas) y entre el Mariscos Antón Cortegada y el Maristas de A Coruña (19.00 horas). El torneo se presentó ayer en el Concello, con la presencia de los organizadores del EncestaRías, nacido en Vilagarcía pero asentado desde hace algunos años en Pontevedra, y del alcalde del municipio, Alberto Varela. El primero de los encuentros será entre dos equipos de las máximas categorías de España y Portugal, mientras el segundo permitirá ver en acción a dos equipos que quieren ser protagonistas en la LF-2 esta temporada. Además, será la primera vez que se pueda ver al Cortegada con todas sus integrantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents