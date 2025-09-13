Los socorristas de Sanxenxo atendieron casi 18.000 incidencias

Los socorristas de Sanxenxo realizaron durante los meses de junio, julio y agosto 17.964 intervenciones, una cifra superior a la registrada durante el año pasado en el mismo periodo, 17.101. La vigilancia continuará hasta el próximo lunes 15 en Areas, Silgar, Canelas y Montalvo a las que se suman este fin de semana Foxos y A Lanzada. En esta estadística se incluyen las 151 carabelas retiradas en los últimos tres días de agosto en las playas de Silgar, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Pragueira, Bascuas y Major.

Las atenciones para promover la seguridad en las playas centran gran parte de las intervenciones del servicio con 3.997 avisos a bañistas y 2.671 avisos por incumplimientos de la ordenanza de playas. Las picaduras de fanecas en estos meses ascendieron a 824, siendo Montalvo (128) y Canelas (196) las playas con más registros de este tipo. Las atenciones por heridas sumaron 1.408, seguidas de otras como picaduras de insectos (140), búsquedas por personas desaparecidas (28), daños en ojos o oídos (123) y traslados de ambulancia (21), entre otros.

En cuanto a actuaciones por intervención desde embarcaciones, destacan los avisos por artefactos flotantes (1.933), avisos por saltos desde rocas o lugares elevados (615), avisos por usuarios fuera de la zona de baño (467) y advertencias por pescar en zonas de baño (319).

A lo largo de la próxima semana, comenzará a retirarse el balizamiento de las playas, las pasarelas, las zonas de sombras y las torres de los socorristas con la que se pondrá fin a la temporada de baño en los arenales.

Por otro lado, el Concello comenzará con las actuaciones de mantenimiento en playas como la renovación de la pasarela de la entrada principal a Canelas –de la cual se regeneró su sistema dunar el pasado mes de octubre– y, en noviembre, se comenzará a realizar la nueva bajada accesible a la playa de Silgar.

Mototurismo

Apurando ya el final del verano, Sanxenxo es este fin de semana uno de los epicentros de la pasión por las dos ruedas, con la celebración de la 37 edición de la Concentración Mototurística Rías Baixas, organizada por el MotoClub Amigos de la Moto.

Las tres jornadas de motociclismo arrancaron ayer con el mercadillo motero, el show a cargo de especialistas, la cena para los inscritos y la fiesta motera a medianoche.

Hoy, los participantes en la concentración disfrutarán de toda una velada repleta de actividades, con espectáculos moteros, cultura, música y comida para los participantes.

El plato fuerte de la concentración tendrá lugar mañana a las 11.15 horas, con una excursión de dos horas y cuarto de duración que recorrerá toda la costa sanxenxina.

El objetivo de participación en esta edición, apuntan sus organizadores, aspira a batir récords de inscritos y reunir en la playa de Baltar a más de 20.000 apasionad0s por las motocicletas, llegados de toda la geografía nacional.