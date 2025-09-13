El PSOE pide la cabeza de Rueda por la «nefasta gestión» del fuego

El Pleno de la Diputación de ayer fue largo y de consenso, pero no exento de dura disputa. Tras el agradecimiento por «el trabajo y la entrega heroica» de bomberos, brigadistas y voluntarios durante los incendios de este verano, la diputada socialista Ana Laura Iglesias exigió la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el director xeral de emergencias. «Porque cuando se gestiona tan mal una crisis, se deben asumir responsabilidades políticas», dijo. «Se dedicaron a mentir, a ocultar información, a improvisar en plena emergencia y demostrar que no están a la altura. Al mismo tiempo que el Gobierno gallego reclamaba más medios al Estado, la Xunta retiraba bomberos de las cuatro provincias», recriminó Iglesias. Y afirmó también que «el señor Rueda negó que tuviese motobombas paradas» o que «no notificó 447 incendios en el mes de agosto. Galicia ardía mientras Rueda manipulaba los datos engañando».

Para el PSOE provincial, «los hechos muestran una realidad preocupante: la Xunta no está ejecutando ni en plazo, ni de manera eficiente los presupuestos destinados a prevención. Tiene actualmente más de 8 millones de euros para prevención pendientes de ejecución, pero el actual modelo de la Xunta sigue centrado en la extinción», sentenció.

Un gran pacto por el fuego

El BNG, por su parte, manifestó su desilusión porque «por desgracia, mucho nos tememos que una vez que ha llovido volvamos a olvidarnos del fuego. Pero que se queme más de la mitad de la superficie del monte es una catástrofe ambiental», sentenció el diputado nacionalista, César Mosquera. «Galicia tiene un problema serio de incendios. Si el PP quiere coger el guante es el momento de hacer un gran pacto para tomar medidas de prevención contra incendios para que no sean tan virulentos, ni incontrolables», propuso. E instó a la Diputación a retomar el Plan de Parques Forestales provincial como medida de prevención contra el fuego, «para promover proyectos de recuperación de los montes potenciando sus valores ambientales, culturales, patrimoniales y multifuncionales».

El portavoz provincial del PP, Jorge Cubela, cuyo concello (Cerdedo-Cotobade) fue el municipio que más superficie calcinada tuvo en los incendios de 2006, aseveró que, «si hay acuerdos a los que hay que llegar en Galicia, uno es en materia de incendios». Así, y desviado el tema hacia la gestión de los montes y el fuego para evitar nuevos daños en el futuro, la moción para exigir la salida de Rueda fue rechazada por mayoría, con los 14 votos en contra del Partido Popular.

Cesan las diputadas Nava Castro y Sandra Bastos en una fría despedida de su grupo

La sesión plenaria aguardaba dos despedidas protagonizadas por las diputadas del PP, Nava Castro y Sandra Bastos. Las respectivas renuncias a sus cargos al frente de las carteras de Turismo e Igualdad, respectivamente, figuraban como cierre de la sesión plenaria de ayer. Cuando el presidente del ente provincial, Luis López, comenzó a leer el punto catorce del orden del día Nava Castro con emoción en los ojos, cogió sus cosas y se levantó de su escaño. Al verla descender los tres escalones que dan acceso a la zona de público, su compañera hizo lo propio. Y abandonó su asiento para sentarse junto a Castro al final de la sala. Un gesto tan repentino, que provocó cierto desconcierto en la sala, pues algunos compañeros de los grupos de oposición querían dedicarles unas palabras de despedida.

El mismo López levantó la vista asombrado mientras hablaba. «Por mi parte decir que tanto el Turismo como Bienestar e Igualdad de la provincia son mejores desde hace dos años gracias a ellas», sin que el resto de la bancada del Partido Popular evidenciara, al menos en público, muestras de cariño o emoción al verlas irse. El primero en reaccionar fue César Mosquera (BNG). «Espero poder despedirme de las diputadas porque vinieron en este mandato por primera vez y parece que se dieron a la fuga», dijo. Para añadir después «siempre supongo que las personas que vienen a cualquier institución de la vida pública van a intentar hacerlo lo mejor posible, cada uno dentro de su ideología y capacidades». Y luego reconoció que «la Diputación es un ente muy extraño» y que le parece que «es un handicap para el Gobierno esto de andar cambiando, porque es algo que deciden ellos, esto de andar rotando cada dos años de gente. Pero hasta que uno le coge el pulso a la institución se tarda, y estas salidas es capital que se pierde». Por su parte, Ana Laura Iglesias (PSOE), reconoció y agradeció el trabajo de ambas. «Les deseamos lo mejor tanto en lo personal como en lo profesional». Sin que ninguno de los diputados del PP mostraran afecto, ni dijeran nada, a excepción de López. En mayo de 2023 López anunció que «habría rotación». Ahora, Sandra Bastos será sustituida por la concejala de Gondomar, Paula Bouzos. Mientras que por Nava Castro lo hará el alcalde de Covelo, Pablo Castillo.

Cortarán la N-120 todos los viernes a las 19.00 horas

«Todos los grupos políticos municipales cortaremos la N-120 todos los viernes a las 19.00 horas durante una o dos horas. E iremos a Madrid hasta que nos escuchen. Estas movilizaciones surgen por la respuesta por escrito que el secretario general de Transportes y Movilidad Sostenible nos dio en agosto, que no es propia de su cargo», eran las palabras de Nava Castro. Aprovechó el que sería su último día para llevar al Pleno un asunto que le toca de lleno: el «comienzo inmediato» de las obras de mejora de la seguridad viaria en la carretera N-120 a su paso por Ponteareas, aprobado por unanimidad. Eso sí, no sin tensión con el grupo provincial socialista que había presentado una «enmienda de sustitución» a su moción que ninguna gracia hizo a Castro. Que tuvo que aguantar las duras palabras del diputado del PSOE, Gregorio Luis Agís cuando le echó en cara que «las modificaciones alargan los plazos» y le confirmó, que el proyecto entraba «en octubre en fase de segunda exposición pública».

Lucha «des-unida» para que el MIR vuelva a Vigo

La decisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, de eliminar Vigo como sede para el examen MIR, por la que luchaban todos los grupos unidos fue, sin embargo, centro de polémica por unas mociones «diferentes» votadas al mismo tiempo en la Diputación y el Pleno del Concello de Vigo, ayer. Tras la intervención del PSOE, que recalcó la idoneidad de Vigo para acoger la prueba y acercar a los estudiantes otra sede distinta a Santiago, única en Galicia, llegó el turno del PP. «¿Cómo vamos a votar a favor de una iniciativa que ustedes acaban de votar en contra en Vigo?», dijo la diputada Luisa Sánchez, que calificó de «injusta y arbitraria» la decisión de la ministra.

La moción socialista para «exigir que la Diputación inste al Gobierno central a mantener Vigo como sede central del MIR», se aprobó por unanimidad, pero la postura de Caballero denunciada por el PP y que «el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, no hiciera nada en su reunión de julio con la ministra», aseverado por el PSOE, levantó ampollas.