El PP propone un plan para mejorar las pistas rurales

El grupo municipal del Partido Popular (PP) de Cuntis acaba de presentar una propuesta integral para las pistas municipales de las parroquias y aldeas del rural que está centrada en la solicitud de su adecuado mantenimiento, mejora, limpieza y rozas periódicas «tras años de abandono por parte de Gobierno socialista y por encontrarse, en términos generales, en muy mal estado».

Los ediles de la formación opositora que defienden el debate de una moción ante el pleno de la próxima semana para solicitar que la red local de carreteras pase a ser, de una vez por todas, «una prioridad presupuestaria y de actuación», después de que el ejecutivo que dirige Manuel Campos la «tuviese relegada» al dedicar los fondos municipales «a gastos innecesarios y a actuaciones totalmente prescindibles que no responden a las necesidades reales de los vecinos, que solo sirven para acumular deudas con proveedores y llevarnos a una situación crítica».

La portavoz municipal del Partido Popular, Isabel Couselo, expone que el rural de la localidad balnearia lleva años «en una situación de evidente abandono», sobre todo, dice, «en el ámbito de las infraestructuras, puesto que muchos caminos municipales y de acceso a las aldeas están «en condiciones lamentables con numerosos baches y charcas, grietas, hundimientos y un firme muy deficiente que pone en riesgo la seguridad vial y dificultan la movilidad de los vecinos.

Isabel Couselo denuncia que la falta de mantenimiento es crónica y las rozas de los arcenes y márgenes de las carreteras son demasiado escasos y, por tanto, «insuficientes para garantizar una adecuada seguridad, transitabilidad y salubridad», explica en un comunicado público.

Recordó, además, que estas actuaciones son competencia directa del Ayuntamiento y deberían ser una prioridad para el gobierno local «que se limitó a hacer intervenciones puntuales, insuficientes e improvisadas muy alejada de un plan periódico, presupuestado y prioritario que merecen los cuntienses».

Los populares proponen que dada la mala situación económica de las arcas municipales «se recorten los gastos supérfluos».