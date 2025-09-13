Las obras en O Marco provocan importantes retenciones diarias

Los trabajos de soterramiento del tendido eléctrico que se están llevando a cabo en diferentes zonas del municipio están afectando estos días a la parroquia de Tomeza y los accesos a O Marco, desde el nudo de O Pino y la Estación Intermodal de tren y autobuses.

Operarios en la rotonda de Tomeza. | G. Santos

Cada día se producen importantes retenciones, sobre todo en hora punta, que se agravan los días de lluvia, como ha ocurrido esta semana.

Por las obras que ejecuta la empresa Elecnor se ha procedido a aplicar restricciones de tráfico y a cortar la carretera PO-0002, excepto a los residentes en el tramo comprendido entre la rotonda de O Marco y el lugar de Lusquiños.

Unión Fenosa Distritución está procediendo a soterrar el tendido eléctrico comprendido entre la subestación de Mourente y la parroquia de Ponte Sampaio. Los plazos de los trabajos se han ampliado sensiblemente, ya que estaba previsto que durasen unas semanas, hasta mayo, y a mediados de agosto continúan ejecutándose. En abril se comenzó a trabajar en la carretera de Tomeza, desde el nudo de O Marco.

Se trata de abrir grandes zanjas en el asfalto para instalar los cables bajo tierra. Los trabajos ya se realizaron en la avenida de Lugo y el cruce de O Marco y se trata de soterrar tres kilómetros de línea de alta tensión a su paso por el casco urbano. Según el proyecto de la compañía, se elimina todo el tendido aéreo desde el poste número cuatro de la red, situado en las cercanías de la sede de Correos en la Avenida de Lugo, hasta el número 21, en Lusquiños, Tomeza.