Melania Rodríguez: «No me esperaba el récord, era un salto que no había entrenado nunca»

El botín de medallas internacionales de Melania Rodríguez (Ponteareas, 2001) sumó este verano una incorporación más, con una medalla de bronce en los Juegos Mundiales que fue de lo más especial, después de que la deportista del Ximnasia Pontevedra se llevase el metal tras completar el récord del mundo de su disciplina fetiche, el doble mini trampolín. Una marca histórica, sus 26.900 puntos, que se une a un palmarés en el que ya figuran el título mundial de 2023 en Birmingham (Reino Unido) y el título europeo de 2024 en Guimaraes.

Ha pasado un mes desde que consiguiera en los Juegos Mundiales de Chengdú (China) el récord del mundo en la modalidad de doble mini trampolín. ¿Cómo ha procesado esta hazaña?

Lo sigo sintiendo como una locura. Es algo que no me esperaba. Era un salto que justo no había entrenado nunca, no entraba en mis planes hacerlo, pero al final, tal y como fueron surgiendo las cosas, pues dije, lo hago y voy con todo a por el récord. Y lo sigo viendo como una auténtica locura [risas], las cosas como son.

Esta semana, recibió de manos de la Secretaría Xeral do Deporte el premio a mejor deportista gallega del año 2024. Su entrenador, Pablo Hinójar, fue reconocido póstumamente como el mejor entrenador de 2023. ¿Cómo de especial es compartir cuadro de honor con una figura tan importante en su carrera?

Realmente, para mí, fue un orgullo. Es algo que jamás me hubiera imaginado. Porque realmente en Galicia es supercomplicado, con la cantidad de grandes deportistas que tenemos, que tenemos campeones olímpicos. Para mí, es un auténtico orgullo que me reconozcan todo el trabajo que llevo haciendo y más a la gimnasia, que es un deporte tan minoritario. Es un orgullo y más poder compartirlo con mi entrenador Pablo, que fue el mejor entrenador del 2023.

Afronta en este final de año dos citas clave: la prueba de Copa del Mundo en Antibes del 1 al 6 de octubre y el Mundial, que se celebra en Pamplona en noviembre. ¿Qué tal llega a ambas competiciones?

Espero que el trabajo de estos dos meses vaya bien para poder competir lo mejor posible. Al haber tenido los World Games en agosto, para los que solo entrené durante un mes entero doble mini, después tuve dos semanas de vacaciones y a la vuelta, cuando tuve que retomar el aparato de trampolín, la cama elástica, me costó y me sigue costando todavía, pero confío que en estos dos meses que quedan, vaya mejor para poder hacerlo lo mejor posible en Pamplona.

Compartirá en tierras navarras un Mundial en el que no estará sola representando al Ximnasia Pontevedra. Marta López, Lidia Farrapeira, Aintzane Dapena, Uxía Rodríguez y Adrián Soliño también competirán con la selección.

La verdad es que es superchulo. De los que podíamos clasificar, lo hemos hecho la mayoría. Somos un grupo muy guay de gimnastas que entrenamos en el CGTD y me gustaría compartir el Campeonato del Mundo con ellos.

¿Qué resultado firmaría en los dos eventos para terminar de redondear una temporada histórica?

Conseguir ser finalista en la modalidad de cama elástica y disfrutar del campeonato.

El Concello de Pontevedra reconoce la labor de Rodríguez

En la misma semana que la Xunta de Galicia ensalzó el trabajo de Melania Rodríguez como mejor deportista gallega de 2024, el Concello de Pontevedra recibió en su sede a la gimnasta ponteareana, que tiene su base de operaciones en la ciudad del Lérez.

Rodríguez, en el Concello de Pontevedra. | FdV

Acompañada por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y la concelleira de Deportes, Anabel Gulías, Rodríguez recibió un obsequio por parte del gobierno local, como símbolo de reconocimiento a una temporada extraordinaria hasta el momento en cuanto a resultados para la estrella del Ximnasia Pontevedra.

Ahora, la deportista local tiene por delante dos citas clave en lo que queda de 2025: la Copa del Mundo de Antibes (Francia) y el Campeonato del Mundo de Pamplona.