La gran fiesta de la espuma supuso ayer el colofón a las actividades por la vuelta al cole que la asociación de comercios locales Estrela de Marín impulsó en el municipio durante el primer tramo del mes de septiembre.

Marín celebra con juegos y diversión su vuelta al cole

Con un éxito de participación notable en cada una de las estaciones de ocio instaladas, los niños y niñas marinenses disfrutaron ayer de una tarde de juegos y pasatiempos para todas las edades, en una jornada que arrancó en la Alameda Rosalía de Castro a primera hora de la tarde. Allí, los más pequeños, hasta los seis años, tuvieron la oportunidad de jugar en hinchables, tomar parte en la ludoteca creativa o pasar por el pintacaras.

Al mismo tiempo, los chicos y chicas de entre siete y doce años gozaron con el rocódromo, los hinchables y los talleres.

Posteriormente, la jornada contó con una búsqueda del tesoro virtual en las inmediaciones de la céntrica plaza marinense, como antesala a la gran fiesta de la espuma, que sirvió para que los pequeños, acompañados por el sol tras varios días de lluvia, se lo pasasen pipa en el parque Eguren.

Por último, la jornada contó con el broche especial de un sorteo para los padres con un botín de mil euros en vales de compra en comercios de la localidad, al que se podía acceder –igual que a las actividades infantiles– presentando un ticket de compra en los establecimientos adheridos a la iniciativa, en la que también colaboran el Concello de Marín y la Xunta de Galicia.

Esta fiesta de vuelta al cole es una de las actividades más destacadas del año por parte de Estrela de Marín, junto a ferias como el Stock Marín.