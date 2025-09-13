Magia social y de mantel

El festival Abraioscopio, antiguo Pontevedra Máxica Fest, llegó ayer al Hospital Provincial de Pontevedra y al centro Amencer-Aspace, en donde deleitó a los niños ingresados en el centro sanitario y adultos y a los usuarios del centro para personas con parálisis cerebral con un espectáculo mágico original.

La de ayer fue la actividad enmarcada en la «Magia social», que forma parte de un programa que hasta este domingo reúne a referentes del panorama nacional e internacional en un espectáculo en el que magia, música y circo se dan la mano en diferentes emplazamientos de la ciudad.

Los usuarios de Améncer-Aspace disfrutaron y celebraron la actuación, a la vez que los ilusionistas que dirigieron el espectáculo les fueron incitando a participar con la ayuda de los monitores del centro para personas con discapacidad.

Rutas Gastromágicas

Pero ayer también fue el la jornada de las conocidas como Rutas Gastromágicas, en las que el Abroiscopio contó con la colaboración de numerosos locales de hostelería de la ciudad, que se convirtieron en los mejores escenarios de ilusionismo.

De este modo, Yago Barral actuó en La Piada, Apolo Jr. lo hizo en El Patio, Álex de las Heras en La Botica, Sena en el Rumore, Yago Barral en el Gumer, Álex de las Heras en el Tábula Rasa, Sena en el Bar Estrella, Sara Rodríguez en el Poke Umami, Apolo Jr. en la Taberna Zentola y en La Gramola, Yago Barral en la Cervecería Bruc y Sara Rodríguez en La tienda de Clara, para poner el broche de oro Álex de las Heras en la Sala Zennet.

Usuarios aplauden a los magos participantes. | G. Santos

El programa para hoy sábado incluye talleres de magia a las 10 y 12 horas, mientras que la ruta gastronómica comenzará a mediodía en el Ice Wolf con Yago Barral, Sena en el Mar de fóra, Álex de las Heras en el Kamelia, Sara Rodríguez en Hangar 218, Apolo Jr. en la Sidrería Montañés. Todas estas actuaciones tendrán lugar a las 14 horas.

Gran Gala de Magia

La cita más especial del Abraioscopio será mañana domingo. Álex Louzao, Mago Noel, Mario López, Celia Muñoz, Xulio Merino y Ton Risco serán los protagonistas de la Gran Gala de Magia, que acogerá el Auditorio del Pazo da Cultura de Pontevedra, de 19.30 a 20.45 horas, con entradas disponibles en Ataquilla.com.

También en la jornada dominical se celebrarán tallleres de Harry Potter por la mañana y el show familiar «Lolamentado», de Lola Mento, a las 13 horas.