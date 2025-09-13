Listo el nuevo parking disuasorio de Lourizán

El nuevo aparcamiento disuasorio de la PO-546, antigua carretera de Marín, a la altura de Lourizán estará disponible para el uso de la ciudadanía en unos días.

Así lo confirmó ayer el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, que visitó el resultado de la obra, financiada por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. En la visita también participaron representantes del Concello de Pontevedra (Eva Vilaverde) y de la Diputación provincial (Rafa Domínguez).

Los trabajos contaron con un presupuesto de 350.000 euros y en los próximos días estarán a disposición de todos los vecinos y vecinas 71 plazas de estacionamiento, dos de ellas reservadas para personas con movilidad reducida, en un espacio que suma 2.465 metros cuadrados.

Este nuevo estacionamiento cuenta con una preinstalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos que facilitará la futura puesta a disposición de este servicio.

El delegado territorial destacó durante la visita la función de «intermodal» de este aparcamiento, que cuenta con cuatro paradas de autobús en un radio de 300 metros y que conectan la ciudad de Pontevedra con la comarca de O Morrazo.

Reguera aseguró que confía en que este aparcamiento «alivie el tráfico del casco urbano de Pontevedra y permita mejorar la movilidad de la ciudad, no solo por su labor disuasoria, sino también por esta función de intermodal estratégica que fomentará el uso del transporte público por parte de muchos vecinos de los concellos limítrofes».

Este estacionamiento se integra en la senda que comunicará Mollabao y Os Praceres. La intervención se enmarca en la transformación de la antigua carretera entre Pontevedra y Marín en una gran senda de movilidad sostenible, gracias a una inversión global de cerca de 10 millones de euros.

Reguera señaló que está previsto en las próximas semanas se ejecuten mejoras en el firme de la PO-546, como parte de mejoras en las carreteras que afectarán a las PO-532, PO-542, PO-546, y PO-551, a supaso por Pontevedra, Marín, Ponte Caldelas, Bueu y Cangas por más de dos millones de euros.