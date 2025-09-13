Leonardo Volpato vence en Caldas y Maksim Bilyi se enfunda el amarillo

Como era previsible, la primera etapa en línea de la Volta a Galicia finalizó con un vuelco importante en la clasificación general debido a la sucesión de ataques que se registraron prácticamente desde el inicio de la misma. De esos ataques acabaron beneficiándose dos ciclistas, el italiano Leonardo Volpato, del Campana Imballagi, que se acabaría llevando la etapa, y el ucraniano Maksim Bilyi, del Padronés Cortizo, que se enfundaría el maillot amarillo al término de la misma, en detrimento de Íker Pérez, del Caja Rural Alea. La jornada de ayer se caracterizó por la velocidad a la que circularon los ciclistas, 43,9 kilómetros hora, pese a que había cuatro puertos de montaña en el recorrido.

El pelotón, con Íker Pérez, en el inicio de O Pousadoiro. | I. Abella

El primero de esos puertos, el Alto da Cruz, lo coronó en primera posición el andorrano Adriá Regada (Caja Rural Alea). A pesar de los ataques, la primera escapada acabó consolidándose al filo de la hora, con once corredores entre los que se encontraba el propio Adriá Regada, que volvió a pasar en primera posición por el alto de Pontillón do Castro, sumando unos puntos importantes para la clasificación de la montaña. Las hostilidades volvieron a desatarse en la subida a Lobeira, donde Bilyi, en compañía de Darío Giuliano, (Caja Rural Alea) se escapaba del pelotón para contactar con el grupo de cabeza . Antes de que los dos corredores llegasen al grupo de cabeza, y coincidiendo con las primeras rampas de O Pousadoiro, Leonardo Volpato lanzaba un ataque al que no podían responder el resto de ciclistas.

El italiano coronó el puerto en la primera posición y se lanzó a tumba abierta en los siete kilómetros que restaban para la meta de Caldas de Reis. Se inició así una vibrante persecución en la que el grupo perseguidor trataba de restar segundos de ventaja al italiano, mientras este intentaba mantener la ventaja para llegar en solitario. El corredor del Campana Imballagi acabaría aprovechándose de la falta de entendimiento de sus rivales en los últimos instantes llevándose la etapa por cinco pírricos segundos.

El ucraniano, que había conseguido contactar con el grupo finalizó en la cuarta plaza y conseguía enfundarse el maillot amarillo de líder ya que ninguno de los tres representantes del Caja Rural Alea, que en la crono de la primera jornada firmaran un triplete, consiguió seguir la rueda del ciclista del Padronés Cortizo. Bialyi mantiene nueve segundos de ventaja sobre Darío Giuliani y José Autrán (Supermercados Froiz), mientras el maillot de la montaña se lo enfundó Adriá Regada (Caja Rural Alea) y el de las metas volantes el portugués del Porminho João Silva. El vilagarcinao Martín Rey se mantiene como el mejor corredor gallego de la general.

La tercera etapa de la Volta se disputará hoy, con salida y llegada en la localidad lucense de Barreiros. Al pelotón Elite y Sub-23 les aguarda un recorrido de escaladores, en el que deberán superar 147 kilómetros con cuatro puertos de montaña y un desnivel acumulado de 2.500 metros. La prueba finalizará mañana, con salida y llegada en Ferrol, en otra etapa rompepiernas con otro tres puertos de tercera categoría.