Las aguas de la ría de Pontevedra albergaron ayer la jornada inaugural de la regata Rey Juan Carlos I, en la que más de 180 barcos de once países se disputa el triunfo en diferentes modalidades.

Juan Carlos I, espectador de lujo de las regatas

Más allá de lo deportivo, el arranque contó con la presencia del rey emérito, Juan Carlos I, que asistió a la competición en uno de los barcos de apoyo para ver desde una posición privilegiada la lucha por la primera jornada del Trofeo Diputación de Pontevedra en la clase de 6 metros.

En su caso, la tripulación que patronea navegó a bordo del ‘Erica’ en lugar del habitual ‘Bribón’, que ya se encuentra en Estados Unidos para disputar próximamente el Campeonato del Mundo de esta disciplina de vela.

El barco del monarca español finalizó la primera jornada en tercer lugar al término de las dos primeras mangas con siete puntos, por detrás del líder ‘Alibaba 2’ , con enseña del Monte Real Club de Yates de Baiona, al frente con tres puntos, empatado junto a ‘Joy’, embarcación del RCN Portosín.

En paralelo a las regatas, Juan Carlos I disfruta de un fin de semana en Sanxenxo acompañado por familia y amigos en su residencia habitual en la localidad, el hogar de Pedro Campos en Nanín.

El emérito llegó el pasado jueves a tierras gallegas en un vuelo privado desde Cascais (Portugal), que a causa de las inclemencias meteorológicas y logísticas tuvo que ser derivado al aeropuerto de Alvedro, en A Coruña.

Si el tiempo vuelve a acompañar a la práctica de la vela, la Regata Rey Juan Carlos I continuará a lo largo de este fin de semana con dos sesiones más de regatas, previstas para hoy y mañana a la misma hora, las 13.00 horas.