Juan Carlos I, espectador de lujo de las regatas
El rey emérito asistió en un barco de apoyo al arranque de la regata que lleva su nombre
REDACCIÓN
Las aguas de la ría de Pontevedra albergaron ayer la jornada inaugural de la regata Rey Juan Carlos I, en la que más de 180 barcos de once países se disputa el triunfo en diferentes modalidades.
Más allá de lo deportivo, el arranque contó con la presencia del rey emérito, Juan Carlos I, que asistió a la competición en uno de los barcos de apoyo para ver desde una posición privilegiada la lucha por la primera jornada del Trofeo Diputación de Pontevedra en la clase de 6 metros.
En su caso, la tripulación que patronea navegó a bordo del ‘Erica’ en lugar del habitual ‘Bribón’, que ya se encuentra en Estados Unidos para disputar próximamente el Campeonato del Mundo de esta disciplina de vela.
El barco del monarca español finalizó la primera jornada en tercer lugar al término de las dos primeras mangas con siete puntos, por detrás del líder ‘Alibaba 2’ , con enseña del Monte Real Club de Yates de Baiona, al frente con tres puntos, empatado junto a ‘Joy’, embarcación del RCN Portosín.
En paralelo a las regatas, Juan Carlos I disfruta de un fin de semana en Sanxenxo acompañado por familia y amigos en su residencia habitual en la localidad, el hogar de Pedro Campos en Nanín.
El emérito llegó el pasado jueves a tierras gallegas en un vuelo privado desde Cascais (Portugal), que a causa de las inclemencias meteorológicas y logísticas tuvo que ser derivado al aeropuerto de Alvedro, en A Coruña.
Si el tiempo vuelve a acompañar a la práctica de la vela, la Regata Rey Juan Carlos I continuará a lo largo de este fin de semana con dos sesiones más de regatas, previstas para hoy y mañana a la misma hora, las 13.00 horas.
- Pontevedra vibra hoy con La Vuelta a España
- Fallece en el Cunqueiro el herido por la explosión de una bombona de butano en Marín
- Heridas dos personas al estallar una bombona de gas en Marín
- La Guardia Civil interviene 990 cajetillas de tabaco en Sanxenxo
- Los organizadores de la regata de Sanxenxo esperan a Juan Carlos I este fin de semana
- Luis Villamil: «Queremos estar al lado de las víctimas evitándoles dolor»
- La (re)Vuelta en Pontevedra
- La fórmula para la reforestación tras el fuego está en Forestales