Ilusionistas de todo el mundo se dan cita en Pontevedra

Grandes aparatos, con una escenografía única, donde hay apariciones, desapariciones o levitaciones. En definitiva, un viaje al mundo de la infancia y de los sueños sucederá durante el espectáculo que la compañía de ilusionismo barcelonesa Mag Edgard ofrecerá durante el Festival Mundial de Ilusionismo «Galicia Ilusiona», que llega al Auditorio de la Sede de Afundación en Pontevedra el próximo 10 de octubre. En el evento también participan el francés David Burlet, el gallego Nacho Samena, y el coreano Seimei. El Mago Murphy volverá a ejercer, al igual que el pasado año, como maestro de ceremonias.

l Festival Mundial de Ilusionismo «Galicia Ilusiona» alcanza su cuarta edición. Habrá doble sesión: a las 18.00 horas y a las 20.30 horas. Las entradas aún disponibles, ya pocas, están en la web Ataquilla.com.

«Galicia Ilusiona» es una de las 14 propuestas de la programación de la Obra Social de Abanca en Pontevedra en el último trimestre del año. Habrá un evento cada seis días.

Malabares

Desde «Galicia Ilusiona» informan de que el mago francés David Burlet presentará un acto de malabares y magia con un ritmo trepidante y frenético. Durante la ejecución de cada número, el más mínimo error puede ser fatal.

Por su parte, el gallego Nacho Semana tiene una propuesta divertida y original que fusiona música y destreza para lograr el asombro del público.

Con Seimei llega a Pontevedra la magia más oriental. Su número cargado de tradición, es un viaje por el mundo del ilusionismo asiático con una cuidada puesta en escena y efectos mágicos de alto impacto.

La magia volverá al Auditorio de la Sede de Afundación de Pontevedra el 21 de noviembre de la mano de Shado «el mago Cleptómano».