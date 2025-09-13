Histórico décimo puesto de Lorena Patiño en el Mundial Júnior de XCO

La corredora marinense Lorena Patiño consiguió ayer en la localidad suiza de Crans-Montana su mejor puesto en un Campeonato del Mundo, tras acabar en décimo lugar en la carrera júnior de la modalidad de cross country olímpico (XCO), una de sus disciplinas estrella.

Tras una gran remontada en la parte final de la carrera, que le permitió avanzar varios puestos y pasar de la decimoquinta posición hasta el top-10, Patiño mantuvo un pulso hasta el final contra la austriaca Antonia Grangl y acabó en uno de los grupos de cabeza a solo 32 segundos de la séptima clasificada, la chilena Florencia Monsálvez.

El maillot arcoíris fue a parar a la eslovena Marusa Serkezi,dominadora de la carrera de principio a fin, acompañada en el podio por la suiza Grossmann, campeona europea en Pontevedra 2024, y la checa Bukowská.

Se trata del mejor resultado de la deportista marinense del Decathlon Misser Project en un Mundial, tras el undécimo puesto obtenido en Andorra 2024.

De este modo, la número uno nacional de su categoría completa un Campeonato del Mundo en el que ejerció doble labor, al finalizar ayer en undécimo lugar en la prueba de relevos mixtos, donde compitió como la tercera posta de la selección española y concluyó la prueba con el noveno mejor tiempo de su categoría de edad.