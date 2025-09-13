Histórico décimo puesto de Lorena Patiño en el Mundial Júnior de XCO
La ciclista marinense logró en Suiza su mejor puesto de siempre en esta cita
La corredora marinense Lorena Patiño consiguió ayer en la localidad suiza de Crans-Montana su mejor puesto en un Campeonato del Mundo, tras acabar en décimo lugar en la carrera júnior de la modalidad de cross country olímpico (XCO), una de sus disciplinas estrella.
Tras una gran remontada en la parte final de la carrera, que le permitió avanzar varios puestos y pasar de la decimoquinta posición hasta el top-10, Patiño mantuvo un pulso hasta el final contra la austriaca Antonia Grangl y acabó en uno de los grupos de cabeza a solo 32 segundos de la séptima clasificada, la chilena Florencia Monsálvez.
El maillot arcoíris fue a parar a la eslovena Marusa Serkezi,dominadora de la carrera de principio a fin, acompañada en el podio por la suiza Grossmann, campeona europea en Pontevedra 2024, y la checa Bukowská.
Se trata del mejor resultado de la deportista marinense del Decathlon Misser Project en un Mundial, tras el undécimo puesto obtenido en Andorra 2024.
De este modo, la número uno nacional de su categoría completa un Campeonato del Mundo en el que ejerció doble labor, al finalizar ayer en undécimo lugar en la prueba de relevos mixtos, donde compitió como la tercera posta de la selección española y concluyó la prueba con el noveno mejor tiempo de su categoría de edad.
- Pontevedra vibra hoy con La Vuelta a España
- Fallece en el Cunqueiro el herido por la explosión de una bombona de butano en Marín
- Heridas dos personas al estallar una bombona de gas en Marín
- La Guardia Civil interviene 990 cajetillas de tabaco en Sanxenxo
- Los organizadores de la regata de Sanxenxo esperan a Juan Carlos I este fin de semana
- Luis Villamil: «Queremos estar al lado de las víctimas evitándoles dolor»
- La (re)Vuelta en Pontevedra
- La fórmula para la reforestación tras el fuego está en Forestales