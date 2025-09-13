La exaltación gastronómica por la raya conquista Marín este fin de semana

Una selección conformada por seis establecimientos hosteleros de Marín participan desde ayer en la sexta edición de la Festa da Exaltación do Peixe Raia, que se celebra durante este fin de semana en distintos puntos la localidad.

El menú general de las jornadas impulsadas por la asociación cultural y gastronómica Botón de Ancla consiste en una ración del tradicional pescado, vino tinto y blanco, postre y café y chupito.

Por su parte, los locales en los que se podrá degustar este pescado con reserva previa son el bar Lorenzo (A Potona), O Lar de Rosa, marisquería O Submarino, Construmar, Vinoteca As Vides y Manjares de Conchita.

Todos ellos ofrecerán diversas elaboraciones de este pescado, como la ensalada de raya, croquetas, caldeirada, empanadillas, cazuela de raya con almejas, arroz meloso, en guiso, tostas crujientes, o canelones crujientes, entre otros.

En paralelo a la parte gastronómica, los tres días de celebración contarán con la amenización musical en varios lugares de Marín a cargo del dúo Bela & Charlo, así como del grupo de folk Carballido, la cantante Paz Love Music o el dúo BL Pop, que junto con la charanga Os Jalácticos pondrán el toque festivo a una cita que ya supera un lustro en activo.