Elena Pazos (investigadora): «Estudiaremos en un sistema vivo un tratamiento para células de cáncer de ovario resistentes»

La investigadora marinense Elena Pazos Chantrero, del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña, ha sido seleccionada para desarrollar un proyecto de investigación centrado en el cáncer de ovario bajo el nombre de PEPTOC. En este trabajo contará con la colaboración del también investigador Juan Fabián Labora, del grupo sobre terapia celular y medicina regenerativa del mismo centro. El proyecto está financiado con 150.000 euros a través del programa ERC Proof of Concept, una iniciativa del Consejo Europeo de Investigación.

¿Cómo logra una financiación del Consejo Europeo de Investigación? No sería fácil...

Viene de atrás, de un proyecto anterior que me concendieron en 2019, también del European Research Council (Consejo Europeo de Investigación), en el que buscábamos desarrollar nuevos materiales que pudiesen tener a largo plazo posibles aplicaciones biomédicas. Juan Fabián, compañero mío en el CICA, había encontrado una proteína que estaba elevada en las células de cáncer de ovario que ya son resistentes a la quimioterapia, es decir, que ya han pasado por un tratamiento. Me preguntó si creía que podríamos aplicar nuestros conocimientos y desarrollar péptidos, que son proteínas pequeñas, sintéticas, para intentar inhibir a esa proteína. Con ello se podría alterar el mecanismo celular que afectaba a esa proteína e inducir su muerte específicamente y no de las demás células.

¿Y que descubrieron al respecto?

Efectivamente, identificamos posibles péptidos, secuencias de proteínas muy pequeñitas, que podrían ser interesantes. Las sintetizamos en el laboratorio y Juan las probó con las líneas celulares que él tenía. Para nuestra sorpresa, porque no suele ser habitual a la primera, funcionaron bastante bien. Es decir, son selectivas: solo inducen la muerte de las células tumorales de cáncer de ovario que ya han sido tratadas con quimio.

Y no a las células sanas.

No afectan para nada a las células sanas, pero tampoco a las tumorales normales de cáncer de ovario. Tienen que tener ya la resistencia, es decir, tienen que tener esta proteína elevada.

Una vez conseguido este hallazgo, ¿cuál es el siguiente paso?

Este es todo el ensayo previo, lo que llamamos in vitro, no hay el medio celular. Es lo más simple que podemos hacer. El nuevo proyecto lo que pretende es ir más allá y explorar el potencial que puede tener a largo plazo: comercial, impacto social... Este tipo de cáncer afecta a muchas mujeres y hay mucha recaída y hay pocos tratamientos de segunda línea. Lo que pasa es que el desarrollo farmacéutico es muy largo y muchas cosas se caen por el camino, por eso hay que ser cautos, porque estamos muy al principio.

El cáncer de ovario no es de los más conocidos a nivel social...

No es de los más comunes, pero no tiene muchos síntomas iniciales y se diagnostican muchos en estadío muy avanzado. La esperanza de vida en el cáncer de ovario es mucho menor que en el de mama.

¿Esta nueva investigación se intentará avanzar creando un medio similar al cuerpo de la mujer?

Lo que vamos es a utilizar ratones hembra, a las que vamos a hacer el tratamiento análogo, induciéndoles un cáncer de ovario y tratándolas con quimioterapia para que adquieran esa resistencia que hemos visto. Una vez lograda, se tratarán con nuestros péptidos, para ver cómo actúan esas moléculas en un sistema vivo. Se trata de identificar dosis, la formulación ideal, cómo se distribuye, si se degrada rápido o no... y ver si es eficaz o no, si los ratones se mueren. Es lo que se conoce como un ensayo preclínico.

¿En qué momento este tipo de estudios dan el salto al ser humano, en este caso a la mujer?

Necesitas tener unos resultados del preclínico que sean buenos, que tenga eficacia y no se algo especialmente tóxico, para reducir el tumor pero no con unos efectos secundarios tremendos. En todo caso, hay mucho que probar. Vamos paso a paso.

Es decir, que el plazo inicial de 18 meses para la investigación puede crecer sobre la marcha...

Claro. Nosotros tenemos en mente probar los que tenemos y en función de los resultados reformularemos, modificaremos los péptidos, añadir otras moléculas... Aunque no funcione a la primera, sí creemos que tenemos muchas alternativas para probar.

Siendo optimistas y partiendo de la base de que se obtengan resultados satisfactorios, ¿esto podría ampliarse a otros tipos de cáncer?

Es otra cosa que nos gustaría estudiar: si es una diana que solo está involucrada en cáncer de ovario o podría haber otros tipos en los que esta proteína también estuviese elevada. Pero ahora mismo los recursos son los que son y tenemos que centrarnos en algo, porque el que mucho abarca poco aprieta.

Esta financiación es una gran oportunidad, porque la investigación tiene los apoyos justos...

La investigación está muy infrafinanciada. Esto, obviamente, nos ayuda. Es cierto que influye mucho el tema en el que investigues y el cáncer no es de los que están peor financiados. Hay muchas líneas específicas de financiación por la repercusión social que tiene.

Y eso que a usted no le ha ido nada mal...

Es un trabajo que siempre es nuevo y con el que siempre aprendes. Nunca había hecho un ensayo preclínico y estoy aprendiendo porque es muy estimulante, aunque también muy sacrificado. Muchas veces las cosas no salen a la primera y hay que luchar mucho y dar muchas vueltas a los experimentos. A veces salen otras cosas que no te esperas y que son interesantes igual. Si eres curiosa no es un trabajo monótono.

