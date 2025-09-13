Todos los días se registran entre tres y diez casos de la gravísima sepsis en el área sanitaria de Pontevedra

Con motivo del Día Mundial de la Sepsis, que se celebra cada año el 13 de setiembre, el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés recuerda la importancia del llamado «Código Sepsis» para paliar el impacto de esta enfermedad y continuar concienciando tanto a profesionales sanitarios como a gestores y población sobre el impacto clínico que genera esta dolencia.

Es de subrayar que la sepsis es una afección grave que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo responde de forma extrema a una infección, lesionando sus propios tejidos y órganos. En este caso, el riesgo de presentar una sepsis es mayor en las personas de edad avanzada, las muy jóvenes y las embarazada.

La sintomatología común puede presentar fiebre, frecuencia cardíaca elevada,respiración rápida, confusión y dolor corporal. Cabe indicar que una sepsis puede provocar un choque septicémico, insuficiencia multiorgánica y la muerte. Añaden que aunque la causa suele ser una infección bacteriana, también se puede deber a otras infecciones como virus, parásitos u hongos.

El tratamiento de una sepsis requiere un abordaje con antimicrobianos, aportación de líquidos por vía intravenosa y un seguimiento atento, explican.

La edad, un factor de riesgo

Cabe indicar a su vez que la incidencia de la sepsis aumenta alrededor de un 2% cada año debido a diversos factores, entre ellos el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida de los pacientes pluripatológicos, el incremento de pacientes inmunodeprimidos y la aplicación cada vez más frecuente de tratamientos quimioterápicos y de cirugías agresivas.

Se calcula que hay entre uno y cuatro nuevos casos al día de sepsis por cada cien mil habitantes, por lo que en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés podría haber por lo menos de 3 a 10 casos diarios susceptibles de recibir asistencia protocolizada del Código Sepsis.

Indican los expertos que la sepsis es el proceso clínico con la moralidad hospitalaria más alta actualmente, trece veces mayor que los accidentes de tráfico, siete veces más que los ictus y tres veces por encima de los infartos agudos de miocardio.

A nivel europeo se estima que la cobertura asistencial de cada episodio de sepsis grave en un paciente destina una inversión económica de unos 18.000 euros.