Destino Larouco: 1.400 kilos de solidaridad

Cuando las llamas arrasaron con buena parte del pueblo ourensano de Larouco este verano, a Fanny Barroncas y José Ramón Carou Moreira, pareja y vecinos de A Lama, algo se les revolvió dentro. El dolor que sintieron al ver los destrozos que los incendios forestales habían provocado les impulsó a ponerse en marcha. Lo hicieron a través de una campaña dirigida a recolectar pienso para animales domésticos, tanto de interior como de exterior, debido a las dificultades que muchos de ellos tenían para alimentarse por la pérdida de espacios naturales destruidos por el fuego.

Ahora, una vez realizada la entrega de 1.400 kilos, toca hacer balance y agradecer a todos aquellos que de algún modo participaron y pusieron su granito de arena en una causa tan noble y dirigida a los grandes olvidados de los incendios: los animales.

Tras un llamamiento en redes sociales y con la ayuda de la emisora local Radio Nova se pudo llevar a cabo la campaña, con la que pronto se consiguieron numerosos sacos de comida. Tal y como explica Fanny Barroncas a FARO, fueron necesarios un furgón y un turismo particular para trasladar todo el material hasta la provincia vecina en un viaje en el que invirtieron seis horas entre ida y vuelta.

Colaboraron empresas y vecinos de A Lama, Ponte Caldelas, Fornelos de Montes y Vilaboa. El agradecimiento más especial es para Piensos AM y Agro Savoy, los que donaron la mayoría del alimento.

Los sacos de alimento para animales recogidos en la campaña. / FdV

«Estábamos muy tristes porque una amiga de Ourense me contó la situación que se vivía allí, por eso decidimos iniciar esta campaña con la que agradecemos a cada persona su aportación», afirma la impulsora.

«La gente nos daba dinero o directamente piensos en las visitas que hicimos a los locales», añade.

Todos los sacos se dejaron en un pabellón en Larouco, de modo que los vecinos del pueblo que necesitasen alimento para sus animales podían acercarse a recogerlo.

«En el pueblo todos de quedaron muy agradecidos. Aquello es muy impactante cómo quedó», confiesa esta mujer, que muestra abiertamente su amor por los animales y que ya encabezó otra campaña con los damnificados por la DANA de Valencia.