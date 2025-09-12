Vicky Jordana expone su obra pictórica en la Sala Nauta

La artista barcelonesa Vicky Jordana presenta en Sanxenxo su obra naif, del 29 de septiembre al 6 de octubre. Con un estilo único y personal, explican los organizadores de la muestra, «su pintura destaca por sus vivos y brillantes colores, además de por el relieve que tienen muchos de sus personajes».Tras haber expuesto en Barcelona, y varios países como Francia, Polonia o Eslovaquia, la artista lleva a la Sala Nauta su última colección formada por 50 cuadros, alguno de ellos realizados sobre tableros de madera.

«En Sanxenxo expongo mis últimos cuadros, alguno de ellos realizado sobre tablas que había en un pajar que restauramos en Ourense y que heredó mi marido», explica la autora.

Su relación con la pintura se remonta a hace 40 años, de forma autodidacta: «Mis cuadros son alegres, con mucho colorido, y conmucho protagonismo para los animales», indica