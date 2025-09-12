La VI Festa da Raia ofrece mil formas de saboreas este exquisito pescado en Marín
R.P.
Media docena de establecimientos hosteleros de Marín participan desde hoy en la VI Festa da Exaltación do Peixe Raia que se celebra durante est fin de semana.
El menú general en la zona de fiesta consiste en una ración del tradicional pescado, vino tinto y blanco, postre y café y chupito.
Por su parte, los locales en los que se podrá degustar este pescado con reseva previa son el bar Lorenzo (A Potona), O Lar de Rosa, marisquería O Submarino, Construmar, Vinoteca As Vides y Manjares de Conchita.
Todos ellos ofrecerán diversas recetas, como la ensalada de raia, croquetas, caldeirada, empanadillas, cazuela de raia con almejas, tostas crujientes, o canalones crujientes, entre otros.
Los distintos platos pueden conocerse en el cartel oficial.
